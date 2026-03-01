ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 1. vasárnap
Georgii Arutiunian, a Puskás Akadémia FC (b) és Bright Edomwonyi, a Nyíregyháza Spartacus FC játékosa a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC-Nyíregyháza Spartacus FC mérkõzésen a felcsúti Pancho Arénában 2026. március 1-jén. A mérkõzést a Nyíregyháza Spartacus FC nyerte 2-1-re.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Győzött és zárkózik a Fradi

Infostart / MTI

Győzött a Ferencváros a Kazincbarcika ellen, ezzel három pontra visszazárkózott a Győr mögé az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban.

A címvédő Ferencváros hazai pályán a hajrában fordítva 2-1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.

Az első perctől hatalmas mezőnyfölényben futballozott az esélyesebb Ferencváros, amely teljesen beszorította az ellenfelét. Mégis, csak a 87. és 94. percben szerzett gólokkal sikerült fordítaniuk.

A sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős fővárosi együttes hátránya három pont maradt az éllovas Győrrel szemben, míg a vendégek sorozatban negyedik kudarcukkal még reménytelenebb helyzetbe kerültek, mert már 12 pont választja el őket a bennmaradást jelentő tizedik helyezettől.

Előzőleg a Nyíregyháza 2-1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában vasárnap, a labdarúgó NB I 24. fordulójában, ezzel továbbra is veretlen tavasszal (képünkön). Bódog Tamás együttese sikerével megelőzte az MTK-t és már a kilencedik.

Fizz Liga, 24. forduló:

  • Puskás Akadémia-Nyíregyháza Spartacus 1-2
  • Ferencváros-Kolorcity Kazincbarcika SC 2-1
  • Kisvárda Master Good-Paksi FC 2-1
  • Diósgyőri VTK-Zalaegerszegi TE FC 1-1
  • ETO FC Győr-Újpest FC 2-1
  • Debreceni VSC-MTK Budapest 2-2

A tabella:

1. ETO FC 24 14 7 3 49-25 49 pont

2. Ferencvárosi TC 24 14 4 6 46-26 46

3. Debreceni VSC 24 11 7 6 36-30 40

4. Paksi FC 24 10 6 8 46-37 36

5. Puskás Akadémia FC 24 10 5 9 31-30 35

6. Kisvárda Master Good 24 10 5 9 30-37 35

7. Zalaegerszegi TE FC 24 9 8 7 36-30 35

8. Újpest FC 24 8 5 11 33-41 29

9. Nyíregyháza Spartacus FC 24 7 7 10 33-40 28

10. MTK Budapest 24 7 5 12 44-53 26

11. Diósgyőri VTK 24 5 9 10 32-39 24

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 24 4 2 18 21-49 14

Iráni háború: újabb nagy robbanások Teheránban, erősödnek a csapások, két nap után nem látszik a vége

Vasárnap este újra erős robbanások rázták meg Teheránt. Miközben Donald Trump szerint Irán már tárgyalna, az amerikai–izraeli légicsapások ereje fokozódik. Bár katonai vezetőinek többségét megölték, Ali Hamenei ajatollah is halott, Irán vasárnap mégis több száz rakétával és drónnal támadott meg egy sor országot. Lezárták a Hormuzi-szorost, a világ kőolaj-ütőerét, a világpiac reszket, és olajár-robbanástól tartanak. Az egész Közel-Keleten leállt a légi közlekedés – 4200 magyar rekedt például az Emirátusokban, amelyet súlyos iráni rakétacsapások értek. Ilyen volt az iráni háború második napja.
 

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

Nem engedjük, hogy ezer forintra emeljék a benzin árát, letörjük Zelenszkij olajblokádját – írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Facebook-oldalán a százhalombattai olajfinomítónál tartott „terepszemléről” készült videóhoz. Majd azt is kiposztolta: hétfőn bemutatják a bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban.
 

Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap

A közel-keleti események az orosz-ukrán békeforgatókönyvet is alaposan átírták, a felek közötti tárgyalások következő időpontja és helyszíni nagyban fog függeni az itteni eseményektől, jelentette ki Zelenszkij szombaton. Eközben az ukrán energetikai infrasuktúra továbbra is nagy nyomás alátt van az orosz támadások következtében. Cikkünk folyamatosan frissül.

Hamarosan kezdetét veszi a Purim, a zsidó örömünnep, vagyis a &quot;zsidó farsang&quot;: ezek a szokások kapcsolódnak hozzá

A Gergely-naptár szerint idén az ünnep március 2-án napszálltakor kezdődik és 3-án estig tart.

Iran operations 'ahead of schedule', says Trump as Tehran hits back across region

Three American service members have been killed and casualties are reported in the UAE, Israel and Kuwait as Israel and Iran continue to trade strikes.

