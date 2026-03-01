Győzött és zárkózik a Fradi

A címvédő Ferencváros hazai pályán a hajrában fordítva 2-1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.

Az első perctől hatalmas mezőnyfölényben futballozott az esélyesebb Ferencváros, amely teljesen beszorította az ellenfelét. Mégis, csak a 87. és 94. percben szerzett gólokkal sikerült fordítaniuk.

A sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős fővárosi együttes hátránya három pont maradt az éllovas Győrrel szemben, míg a vendégek sorozatban negyedik kudarcukkal még reménytelenebb helyzetbe kerültek, mert már 12 pont választja el őket a bennmaradást jelentő tizedik helyezettől.

Előzőleg a Nyíregyháza 2-1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában vasárnap, a labdarúgó NB I 24. fordulójában, ezzel továbbra is veretlen tavasszal (képünkön). Bódog Tamás együttese sikerével megelőzte az MTK-t és már a kilencedik.

Fizz Liga, 24. forduló:

Puskás Akadémia-Nyíregyháza Spartacus 1-2

Ferencváros-Kolorcity Kazincbarcika SC 2-1

Kisvárda Master Good-Paksi FC 2-1

Diósgyőri VTK-Zalaegerszegi TE FC 1-1

ETO FC Győr-Újpest FC 2-1

Debreceni VSC-MTK Budapest 2-2

A tabella:

1. ETO FC 24 14 7 3 49-25 49 pont

2. Ferencvárosi TC 24 14 4 6 46-26 46

3. Debreceni VSC 24 11 7 6 36-30 40

4. Paksi FC 24 10 6 8 46-37 36

5. Puskás Akadémia FC 24 10 5 9 31-30 35

6. Kisvárda Master Good 24 10 5 9 30-37 35

7. Zalaegerszegi TE FC 24 9 8 7 36-30 35

8. Újpest FC 24 8 5 11 33-41 29

9. Nyíregyháza Spartacus FC 24 7 7 10 33-40 28

10. MTK Budapest 24 7 5 12 44-53 26

11. Diósgyőri VTK 24 5 9 10 32-39 24

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 24 4 2 18 21-49 14