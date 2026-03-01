Százezres tömegtüntetést tartottak Teheránban a rezsim hívei Ali Hamenei megölése után

Iránban és világszerte is egyszerre ünnepelnek és gyászolnak az iszlamista rezsim hívei és ellenfelei. Teheránban egy nappal a háború kezdete után, vasárnap reggel százezres tömegtüntetést tartottak a rezsimpártiak, amelyen Ali Hamenei, az amerikai–izraeli légitámadások során megölt vallási és politikai vezető fotóit lobogtatták, és bosszút követeltek.

Előző éjjel viszont a csendes utcák felett az örömujjongás hangjai hallatszottak: minden tömbházban égtek a lámpák, nyitva voltak az ablakok, és sípolás, kiabálás, ujjongás, néhol tűzijátékok hangja hallatszott, miközben halált kiáltottak az iszlamista rezsimre.

Világszerte az Irán „felszabadításáért” tüntetők, köztük tízezrével az iráni diaszpóra tagjai hatalmas tüntetéseken ünnepelték Ali Hamenei és a rezsim topvezetőinek halálát. Eközben Amerikában „El a kezekkel Irántól!”, „Békét Iránnak!” jelszavakkal a katonai akció elleni tüntetéseket is tartottak.

Tüntetők próbáltak meg betörni az amerikai diplomáciai képviseletekhez Irakban és Pakisztánban azután, hogy az amerikai-izraeli csapásokban meghalt Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah.

Az iraki fővárosban, Bagdadban több százan gyűltek össze a szigorúan őrzött kormányzati negyed, az úgynevezett Zöld Zóna bejáratánál, ahol az Egyesült Államok nagykövetsége is található. A tüntetők megkísérelték áttörni a biztonsági kordonokat, hogy elérjék a nagykövetséget. A biztonsági erők erőszakkal oszlatták fel a tömeget; szemtanúk beszámolói szerint gumibotot, éles lőszert, könnygázt és vízágyút is bevetettek.

A pakisztáni Karacsiban a rendőrség könnygázt alkalmazott, miután tüntetők áttörték az amerikai konzulátus külső falát. A helyi hatóságok közlése szerint a demonstrálókat visszaszorították az épülettől. A helyszínen lövések hallatszottak, és a konzulátus főbejárata előtt járművek gyulladtak ki. A BBC legkevesebb kilenc halálos áldozatról számol be.

