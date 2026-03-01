ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 1. vasárnap
TEHRAN, IRAN â MARCH 1: Large crowds gather at Enghelab Square following state televisionâs announcement that Iranâs Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed in a U.S.âIsraeli strike in Tehran, Iran on March 1, 2026. (Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Százezres tömegtüntetést tartottak Teheránban a rezsim hívei Ali Hamenei megölése után

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A rezsim hívei százezres tüntetést tartottak Teheránban – előzőleg éjszaka, az üres utcákon a tömbházakból örömujjongás és sípolás áradt órákon át, Ali Hamenei ajatollah halálát ünnepelve. Világszerte rezsimellenes és rezsimpárti tömegtüntetéseket is tartanak.

Iránban és világszerte is egyszerre ünnepelnek és gyászolnak az iszlamista rezsim hívei és ellenfelei. Teheránban egy nappal a háború kezdete után, vasárnap reggel százezres tömegtüntetést tartottak a rezsimpártiak, amelyen Ali Hamenei, az amerikai–izraeli légitámadások során megölt vallási és politikai vezető fotóit lobogtatták, és bosszút követeltek.

Előző éjjel viszont a csendes utcák felett az örömujjongás hangjai hallatszottak: minden tömbházban égtek a lámpák, nyitva voltak az ablakok, és sípolás, kiabálás, ujjongás, néhol tűzijátékok hangja hallatszott, miközben halált kiáltottak az iszlamista rezsimre.

Világszerte az Irán „felszabadításáért” tüntetők, köztük tízezrével az iráni diaszpóra tagjai hatalmas tüntetéseken ünnepelték Ali Hamenei és a rezsim topvezetőinek halálát. Eközben Amerikában „El a kezekkel Irántól!”, „Békét Iránnak!” jelszavakkal a katonai akció elleni tüntetéseket is tartottak.

Tüntetők próbáltak meg betörni az amerikai diplomáciai képviseletekhez Irakban és Pakisztánban azután, hogy az amerikai-izraeli csapásokban meghalt Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah.

Az iraki fővárosban, Bagdadban több százan gyűltek össze a szigorúan őrzött kormányzati negyed, az úgynevezett Zöld Zóna bejáratánál, ahol az Egyesült Államok nagykövetsége is található. A tüntetők megkísérelték áttörni a biztonsági kordonokat, hogy elérjék a nagykövetséget. A biztonsági erők erőszakkal oszlatták fel a tömeget; szemtanúk beszámolói szerint gumibotot, éles lőszert, könnygázt és vízágyút is bevetettek.

A pakisztáni Karacsiban a rendőrség könnygázt alkalmazott, miután tüntetők áttörték az amerikai konzulátus külső falát. A helyi hatóságok közlése szerint a demonstrálókat visszaszorították az épülettől. A helyszínen lövések hallatszottak, és a konzulátus főbejárata előtt járművek gyulladtak ki. A BBC legkevesebb kilenc halálos áldozatról számol be.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint
„Bosszút állni Irán legitim joga és kötelessége” – mondta Maszúd Peszeskján iráni elnök. A szombati amerikai–izraeli légitámadások gyakorlatilag a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták. Az Iránra támadók elleni súlyos katonai választ jelentett be vasárnap Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági tanács vezetője is. Eközben megindult a Teherán elleni támadások második hulláma is.
 

