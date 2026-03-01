Nagy Péter: olyan változásokat értünk el a magyar súlyemelésben, amelyekre nem volt példa az elmúlt 15-20 évben

Gyurkovics Ferenc február elején közös megegyezéssel távozott a magyar súlyemelő-válogatott éléről, utódja Pálinkás Gergely lesz, aki április elsejétől tölti be a szövetségi kapitányi posztot. Megbízatása határozatlan időre szól.

Nagy Péter, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta: Gyurkovics Ferenc januárban kereste meg őt azzal a kéréssel, hogy közös megegyezéssel bontsák fel a szerződését. Természetesen megkérdezte a szakembertől, hogy miért döntött így, de a szövetség elnökének elmondása szerint nem indokolta meg a lemondását. Nagy Péter nem akarta bolygatni a dolgot, elfogadta, hogy ilyen döntésre jutott Gyurkovics Ferenc.

Nagy Péter szerint Gyurkovics Ferenc annak idején „nem könnyű helyzetben vette át a válogatott irányítását”. Megköszönte neki a munkáját, és sok sikert kívánt neki a jövőben.

A lemondást követően a szövetség elnöksége elindította az utódlási folyamatot, nyílt pályázatot írt ki a szövetségi kapitányi posztra, amelyre hat szakember adta be a jelentkezését. Nagy Péter elárulta, hogy korábbi szövetségi kapitányok is pályáztak. Mint fogalmazott, a mindenkori kapitány kinevezése a szövetség elnökségének a hatásköre, de úgy gondolták, be kell vonni a döntéshozatalba és a véleményezésbe a teljes szakmát. Ennek megfelelően az edzőbizottság is megtette a maga javaslatát, hogy kit támogat a hat jelölt közül.

Az edzőbizottság Pálinkás Gergely mellett tette le a voksát, ezt a javaslatot a szövetség elnöksége is elfogadta. Ahogy Nagy Péter fogalmazott,

„egyértelműen az a javaslat nyert nagy támogatottságot, hogy Pálinkás Gergely irányítsa a jövőben a munkát a válogatottnál”.

Biomechanikai kutatóként dolgozik az új kapitány Pálinkás Gergely az elmúlt években kiemelkedő szakmai munkát végzett a hazai súlyemelésben. A tavalyi felnőtt országos bajnokságon három versenyzője is bajnoki címet szerzett, emellett több válogatott és olimpiai kerettag felkészítésében is aktív szerepet vállalt. Az új szövetségi kapitány a Testnevelési Egyetemen testnevelő-edzőként, majd humánkineziológusként végzett, terhelésélettani, prevenciós és rehabilitációs specializációval. A Sporttudományok Doktori Iskola doktorandusza, abszolutóriumot szerzett, disszertációjának védése folyamatban van. Jelenleg a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sportélettani Kutató Központjában dolgozik biomechanikai kutatóként. Edzői és rehabilitációs szakemberi tapasztalata több sportágra is kiterjed – a súlyemelés mellett dolgozott a labdarúgásban, a kézilabdában, a judóban, az erőemelésben, a funkcionális fitneszben és a CrossFitben is. Munkájában kiemelt szerepet kap a mérésalapú edzéstervezés, a teljesítménydiagnosztika és a prevenció. Pálinkás Gergely célja, hogy a magyar súlyemelésben egységes, átlátható és hosszú távon fenntartható szakmai rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja az elit versenyzők eredményességét és az utánpótlás fejlődését. Programjának középpontjában a sporttudomány és a gyakorlati edzői munka szoros összekapcsolása, a modern terhelésélettani és biomechanikai módszerek alkalmazása, valamint az edzői közösség szakmai együttműködésének erősítése áll. Az új szövetségi kapitány a magyar válogatott szakmai irányítójaként az áprilisi, grúziai Európa-bajnokságon mutatkozik be. (sulyemelok.hu)

A versenyzőként Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, 21-szeres országos bajnok Nagy Pétert csaknem egy évvel ezelőtt nevezték ki a Magyar Súlyemelő Szövetség elnökének, így már eltelt annyi idő az új érából, hogy egy kisebb számvetést végezzen. Azt gondolja, az erre az időszakra kitűzött célokat maximálisan megvalósították, sőt túl is teljesítették. Úgy véli,

olyan változásokat sikerült elérniük a sportágban, amelyekre nem volt példa az elmúlt 15-20 évben.

„Nagyon jó úton haladunk. Persze nem lehetünk teljesen elégedettek, de egy év alatt ennél többet nem tudtunk volna tenni, úgyhogy hiányérzetünk összességében nem lehet” – jegyezte meg a sportvezető.

Nagy Péter az elmúlt két évtizedben sorra nyerte az országos bajnokságokat, és még tavaly is elindult, az idei versenyen azonban már nem vesz részt, teljes erőbedobással a sportvezetői feladataira koncentrál. Mint mondta, a munka, a szövetségi feladatok és a család mellett nem is jutna ideje az edzésekre, ezért teljesen leállt. Azt gondolja, most már felelőtlenség lennea részéről, ha újra edzésbe állna.

Nem tartja kizártnak, hogy megfelelő felkészüléssel még 40 évesen is aranyérmet tudna nyerni az ob-n, de már nem akarja vállalni az esetleges sérülések kockázatát. Úgy véli, most már más pozícióban kell tennie a magyar súlyemelés fejlődéséért, immár sportvezetőként tör rekordokra, hogy a magyar szövetség elnökeként maradandót alkothasson, és úgy emlékezzen a jövőkor a jelenlegi vezetésre, mint akik előremozdították a sportágat.