Irán elővette az olajfegyvert: leállt a Hormuzi szoros

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda arról tájékoztatta a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat, hogy lezárják a kereskedelmi útvonalat, tilos a hajózás a térségben.

Az iráni hatóságok ugyanakkor hivatalosan még nem jelentették be döntést.

A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajkereskedelmi útvonala: a térség iszlám olajmonarchiái mind ezen keresztül viszik nemzetközi piacra az energiahordozóikat.

Korábba Hortay Olivér,a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője az M1-en arról beszélt, hogy drasztikus áremelkedést idézne elő a Hormuzi-szoros lezárása, hiszen ott halad át a világ nyersolaj-kereskedelmének mintegy harmada. Elmondta: "vannak olyan forgatókönyvek, amelyek 100 dollár fölötti árakat valószínűsítenek". Szerinte emiatt, bár sokkal kevésbé, de az orosz olaj is drágulhat.