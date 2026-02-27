ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Nem marad megtakarítás hó végére? Megoldás lehet a digitális persely

Infostart

Sokan ott rontják el a megtakarítást, hogy a félretenni kívánt pénzük nem különül el a költőpénztől, hanem mindent egységesen a bankszámlájukon tartanak. Hónap végén pedig arra lesznek figyelmesek, hogy azt is elköltötték, amit félre kellett volna tenni. A money.hu pénzügyi portál szerint erre az egyik megoldás a digitális persely, ami egyre több banknál megnyitható.

Legutóbb a Gránit Bank vezette be a Persely funkcióját, amivel ingyenesen akárhány zseb létrehozható a bankszámlán belül, akár külön megjelölt megtakarítási célokkal, például vésztartalék, saját lakás, autó, műszaki eszköz vagy utazás. Ez lehetőséget ad arra, hogy még hónap elején, amikor megérkezik a fizetés, a megtakarítást áttegyük a megfelelő Perselybe – hívja fel a figyelmet a money.hu szakértőjének cikke. A pénz áthelyezése minden irányba díjmentes, akár a Perselybe kerül, akár a bankszámlára helyezzük vissza. A Perselynek nincs számlavezetési díja, és forintban, euróban, dollárban és román lejben is gyűjthető vele pénz.

Mivel a Persely megtakarítási számlának minősül, nem igényelhető hozzá bankkártya, azaz bankkártyás fizetésre nem alkalmas. Nem használható átutalásra (a saját számlák közti átvezetés nem minősül annak), valamint nem állítható be rá csoportos beszedés. Ez biztonsági szempontból még hasznos is: a Perselyben lévő pénzhez akkor sem férhetnek hozzá illetéktelen személyek, ha a fő számlához tartozó bankkártya adatait megszerzik. A Gránit Persely kamatot nem fizet, de erre a célra is nyithatóak a banknál megtakarítási számlák, amik 2–4,6 százalék közti kamatot fizetnek lekötés nélkül.

Hasonló szolgáltatás az OTP Persely, ami úgy működik, hogy a kártyás vásárlások összegét automatikusan felkerekíti a bank, és a különbözetet félreteszi a kiválasztott perselybe. Be lehet állítani, hogy 100 vagy 1000 forintra kerekítsen, vagy ha ennél többet szeretnénk félretenni, akkor szorzókat is megadhatunk (1x, 2x, 3x, 5x szorzó). Ezen kívül be lehet állítani azt is, hogy a bank rendszeresen helyezzen át egy bizonyos összeget a folyószámláról a Perselybe, például havonta egyszer. Egyszerre legfeljebb 5 Perselyt lehet létrehozni az OTP-nél, és ezek sem fizetnek kamatot.

A MagNet Bank Apránként Megtakarítási Programja szintén úgy működik, mint egy digitális persely, aminél ugyanúgy választható a felkerekítés: minden bankkártyás vásárlás összegét 10, 100 vagy 1000 forintra kerekítik fel, és a különbözetet félreteszik a perselybe. De fix összegű megtakarítást is meg lehet adni a NetBankon keresztül: a célösszeg, céldátum és megtakarítási összeg hármasából tetszőlegesen kettő rögzítése esetén a harmadikat a bank fogja kiszámolni. Vagyis kiderül, hogy egy havi összegből mekkora megtakarítás gyűlik össze a megadott időtávon. A minimum megtakarítási idő 3 hónap, a maximum 5 év. Induló megtakarításnak a rendszeres megtakarítás összegétől eltérő összeget is meg lehet adni. Ha veszélybe kerül a cél megvalósítása, akkor erről emailt küldenek. Az összegyűlt megtakarítás lekötés nélkül és naponta kamatozik, a kamatfizetés havonta történik. A kamat számítása: jegybanki alapkamat – 2,50 százalék, jelenleg 3,75 százalék. A megtakarítás idő előtti megszűnése esetén a megszűnés napját megelőző napig jár a kamat.

A banki perselyek, digitális zsebek lehetővé teszik, hogy bárki, akár kis összeggel is elkezdje a takarékoskodást, és lehetőséget adnak arra is, hogy egyéni pénzügyi célokat határozzunk meg, amiket aztán nyomon is tudunk követni. Ez segíti a hosszú távú pénzügyi biztonság megteremtését.

