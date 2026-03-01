ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fecske pihen egy kajakon Szegedi Olimpiai Központ csónakházában 2016. június 30-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A klímaváltozás drámai hatása: kétmillió fecske hiányzik Magyarországról

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

2000 és 2010 között a magyarországi fészkelőfecske-állomány 62 százaléka eltűnt.

A fecskék és más rovarevő állatok, így például a denevérek rendkívül fontos szerepet töltenek be a rovarok elleni biológiai védekezésben, fennmaradásuk így fontos lenne, de a fecskékre a klímaváltozás komoly veszélyt jelent – erről beszélt Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője az InfoRádióban.

Kiemelte, minden egyes fecske legalább egy kilogramm rovart fogyaszt el, ameddig Magyarországon tartózkodik. Ebbe beletartoznak a gombostűfejnél alig nagyobb repülő muslicák és az ujjpercnyi méretű lágy legyek, böglyök is. Táplálékukban megtalálhatóak a mezőgazdasági, illetve kiskerti kártevők is, illetve a háziállatoknak, társállatoknak és az embernek is betegségeket terjesztő, veszélyes kórokozókat hordozó rovarok.

A fecskék jelenléte országos szinten nélkülözhetetlen biológiai védekezési potenciált jelent

– emelte ki a szóvivő.

Hozzátette, problémát jelent, hogy 2000 és 2010 között a magyarországi fészkelőfecske-állomány 62 százaléka eltűnt. 2010-ben ez a tendencia megállt, a média segítségét is kérő kampányaiknak köszönhetően. Ugyanakkor visszafordítani nem sikerült a trendet.

2010 óta stabil szinten áll a fecskeállomány, de ez továbbra is azt jelenti, hogy körülbelül kétmillió fecske hiányzik az országból. Így kétezer tonna kártevő, betegségeket terjesztő rovar „itt marad a nyakunkon”. Ennek hatására az emberek mérgekkel próbálják meg visszaszorítani ezeket a rovarokat, de jobb lenne, ha a fecskék végeznék el „ingyen, mindenféle környezeti terhelés nélkül” ezt a munkát – mondta el Orbán Zoltán.

Leggyakrabban a molnárfecske él velünk településeinken, nagyvárosainkban, a lakótelepeken. „Fontos, hogy minden egyes lakott fecskefészket kincsként kezeljünk” – tette hozzá a szóvivő. Hangsúlyozta, a fecskefészkek védettek, azokat nem lehet leverni. A költési időszakon kívül, november 1. és március 31. között „jó lenne” pótolni a fecskefészkeket műfecskefészkekkel. Ilyeneket lehet vásárolni is, de gipsz és fűrészpor keverékéből házilag is elkészíthetjük őket, ehhez útmutató is van az MME weboldalán.

Orbán Zoltán hozzátette, hogy a fecskéket az év 365 napján fenyegetik az időjárási szélsőségek, mivel specialisták. A klímaváltozással egyre gyakoribbak, erőteljesebbek és hosszabbak lesznek az évszakhoz képest szokatlan időjárási jelenségek. Példaként kiemelte, hogy ha a költési időszak elején, május-június környékén kéthetes, hűvös, 10 fok alatti esős időjárás lesz, akkor Európa sok térségében a fecskeállomány akár jóval több, mint 50 százaléka is elpusztulhat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A klímaváltozás drámai hatása: kétmillió fecske hiányzik Magyarországról

klímaváltozás

fecske

orbán zoltán

mme

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Nem csak gyönyörködtetnek, a mezőgazdaságnak is sokmilliárdos hasznot hajtanak – indul a nagy bagolyszámlálás
Nem csak gyönyörködtetnek, a mezőgazdaságnak is sokmilliárdos hasznot hajtanak – indul a nagy bagolyszámlálás
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a lakosság bevonásával országos felmérést hirdet az erdei fülesbaglyok telelőhelyeinek felkutatására, amely péntektől hétfőig tart. Orbán Zoltán, az egyesület szóvivője az InfoRádióban elmondta: fontos gazdasági érdekünk is fűződik ahhoz, hogy megóvjuk ezeket a madarakat, hiszen rengeteg kártevőt elejtenek.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzés: az iráni háború újabb migrációs válságot és terrorhullámot hozhat

Elemzés: az iráni háború újabb migrációs válságot és terrorhullámot hozhat
Elhúzódó migrációs válságot, több millió iráni és Iránban tartózkodó afgán útnak indulását, valamint újabb európai terrorhullámot hozhat az iráni háború – írja az MCC Migrációkutató Intézet gyorselemzése.
 

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Donald Trump újabb súlyos fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda számára

Egy ember meghalt, amikor Tel-Avivban becsapódott egy iráni rakéta

Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meghalt Irán legfőbb vezére, elindult a megtorlás, Irán szétbombázza Dubajt - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Meghalt Irán legfőbb vezére, elindult a megtorlás, Irán szétbombázza Dubajt - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza, támadás érte ma Izraelt, Irakot, Jordániát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot és Bahreint is. Dubajt és Dohát majdnem olyan intenzíven rakétázza Irán, mint Izraelt - az emírségekben már legalább hat rakéta / drón talált be és halottak is vannak. Iránban tízezrek vannak az utcákon, akik bosszúért tüntetnek, Pakisztánban és Irakban az amerikai követségek épületeit támadják helyiek. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon márciusban: itt állnak lesben az ellenőrök, erre harapnak most

Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon márciusban: itt állnak lesben az ellenőrök, erre harapnak most

Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026. márciusban, hol lesz NAV-ellenőrzés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed in US-Israel attack

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed in US-Israel attack

Iran's Revolutionary Guard Corps has vowed a "devastating" retaliation following the supreme leader's death.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 08:12
Szijjártó Péter: a kiélezett helyzetben követeljük, hogy Ukrajna indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket!
2026. március 1. 07:18
Új, veszélyes jelenség az autópályán, figyelmeztetett a magyar rendőrség
×
×