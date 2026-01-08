ARÉNA - PODCASTOK
385.56
330.8
115909.58
2026. január 8. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Tavaszig biztosan van elég gáz a magyar tározókban

Infostart

A gáztartalék az ország ellátásához még mintegy 75 téli napra elegendő lenne, azaz már a mostani készlettel is márciusig megoldható sok százezer otthon fűtése – tudta meg a Mandiner. A hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, lényegében megegyezik az uniós átlagos szinttel.

Súlyos mínuszokkal néz szembe az ország a következő napokban, az extrém hideg miatt pedig már a vörös kód riasztást is kiadták, akár mínusz 20 fok is előfordulhat. A Mandiner kérdésekkel fordult az Energiaügyi Minisztériumhoz, hogy megtudják, pontosan hány napra elegendő készlet maradt a gáztárolókban.

A minisztérium Kommunikációs Főosztálya válaszában úgy fogalmazott: „a hazai fogyasztók biztonságát kiszolgálását a betárolt készletek mellett a folyamatos importszállítások és az egyre növekvő belföldi kitermelés is garantálják. A magyar családok nagy biztonsággal fűthetik otthonaikat a kemény télben is, miközben a rezsicsökkentésnek köszönhetően változatlanul Európa legalacsonyabb áram- és gázárait fizetik.”

A hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, lényegében megegyezik az uniós átlagos szinttel.

Ez a legfrissebb adatok szerint ugyanis 58 százalékon áll. A legkisebb tárolt mennyiséggel Horvátország rendelkezik, ott mindössze 35 százalékon állnak a tárolók. 50 százalék alatt van még Dániában, Lettországban és Hollandiában a gázkészlet. 50 százalék körüli szinten áll Németország és Franciaország, Románia 70, Lengyelország 80 százalék körül áll.

Az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, negyedével haladja meg az elmúlt időszak éves lakossági felhasználását. A fogyasztásarányos töltöttség 42 százalékos, ez az arány az egyik legmagasabb a kontinensen, a 19 százalékos uniós középérték több mint duplája.

A rendelkezésre álló tartalék az ország ellátásához még mintegy 75 téli napra elegendő lenne. Azaz már a mostani készlettel is márciusig megoldható sok százezer otthon fűtése.

Persze sokan más módokkal, árammal, vagy tűzifával fűtenek, de Magyarországon még mindig a gáz a legelterjedtebb fűtőanyag.

A fogyasztási mennyiség fenntartását az is nagyban segíti, hogy

a magyar családok és vállalkozások elkezdtek spórolni a gázzal.

A 2021-ben még 11 milliárd köbméter feletti (a lakosság esetében több mint 4 milliárd köbméteres) éves gázfelhasználás az elmúlt években a kormányzati intézkedések és a tudatosabb fogyasztói magatartás miatt 8,5 milliárd köbméterre (a háztartásoknál 3 milliárd köbméterre) csökkent.

„Jelentős tartalékok vannak tehát a rendszerben, a jellemzően föld alatt futó gázvezetékek ráadásul kevésbé kitettek az időjárási hatásoknak. De az árammal fűtőknek sincs okuk aggodalomra: az elosztók megerősített diszpécserszolgálatokkal, 24 órás készenlétben lévő szerelőcsapatokkal gondoskodnak az esetleges hibák gyors elhárításáról” – húzta alá a tárca.

Tíz év után ismét megjelent Magyarországon az Aujeszky-betegség, egy veszélyes állatkór. Erről is kérdezte az InfoRádió Nagy István agrárminisztert az Aréna stúdiójában.
 

Pénteken újabb csapadékzóna érkezik Magyarországra, amely havazás mellett fagyott és ónos esőt is hoz, miközben az ország nagy részét már most is vastag hótakaró borítja. Több település nehezen megközelíthető, főleg Fejér megyében vannak útlezárások, vagy rendőri irányítás mellett haladhat a forgalom. Éjszaka nagyon hideg lesz, így fontos, hogy segítsünk az elesett embertársainkon.

