Tavaszig biztosan van elég gáz a magyar tározókban

Súlyos mínuszokkal néz szembe az ország a következő napokban, az extrém hideg miatt pedig már a vörös kód riasztást is kiadták, akár mínusz 20 fok is előfordulhat. A Mandiner kérdésekkel fordult az Energiaügyi Minisztériumhoz, hogy megtudják, pontosan hány napra elegendő készlet maradt a gáztárolókban.

A minisztérium Kommunikációs Főosztálya válaszában úgy fogalmazott: „a hazai fogyasztók biztonságát kiszolgálását a betárolt készletek mellett a folyamatos importszállítások és az egyre növekvő belföldi kitermelés is garantálják. A magyar családok nagy biztonsággal fűthetik otthonaikat a kemény télben is, miközben a rezsicsökkentésnek köszönhetően változatlanul Európa legalacsonyabb áram- és gázárait fizetik.”

A hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, lényegében megegyezik az uniós átlagos szinttel.

Ez a legfrissebb adatok szerint ugyanis 58 százalékon áll. A legkisebb tárolt mennyiséggel Horvátország rendelkezik, ott mindössze 35 százalékon állnak a tárolók. 50 százalék alatt van még Dániában, Lettországban és Hollandiában a gázkészlet. 50 százalék körüli szinten áll Németország és Franciaország, Románia 70, Lengyelország 80 százalék körül áll.

Az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, negyedével haladja meg az elmúlt időszak éves lakossági felhasználását. A fogyasztásarányos töltöttség 42 százalékos, ez az arány az egyik legmagasabb a kontinensen, a 19 százalékos uniós középérték több mint duplája.

A rendelkezésre álló tartalék az ország ellátásához még mintegy 75 téli napra elegendő lenne. Azaz már a mostani készlettel is márciusig megoldható sok százezer otthon fűtése.

Persze sokan más módokkal, árammal, vagy tűzifával fűtenek, de Magyarországon még mindig a gáz a legelterjedtebb fűtőanyag.

A fogyasztási mennyiség fenntartását az is nagyban segíti, hogy

a magyar családok és vállalkozások elkezdtek spórolni a gázzal.

A 2021-ben még 11 milliárd köbméter feletti (a lakosság esetében több mint 4 milliárd köbméteres) éves gázfelhasználás az elmúlt években a kormányzati intézkedések és a tudatosabb fogyasztói magatartás miatt 8,5 milliárd köbméterre (a háztartásoknál 3 milliárd köbméterre) csökkent.

„Jelentős tartalékok vannak tehát a rendszerben, a jellemzően föld alatt futó gázvezetékek ráadásul kevésbé kitettek az időjárási hatásoknak. De az árammal fűtőknek sincs okuk aggodalomra: az elosztók megerősített diszpécserszolgálatokkal, 24 órás készenlétben lévő szerelőcsapatokkal gondoskodnak az esetleges hibák gyors elhárításáról” – húzta alá a tárca.