Felbukkant Kalifornia partjainál a „Végítélet-hal”, akár rossz ómen is lehet

Rendkívüli találkozásról számolt be december 30-án a Monterei-öbölben egy helyi búvár. Ted Judda a víz alá merülve egy fiatal Trachipterus altivelis példánnyal találkozott, amelyet a népnyelv „Végítélet-halnak” nevez – írja a Monterey County Dive Reports Facebook-oldal híradása nyomán az Index.

Mivel a mindössze 20 centis, ezüstös színű hal közel 1 kilométeres mélységben él, így a part menti, sekély vizekben való megjelenése rendkívüli eseménynek számít.

„Pár másodperccel a merülés után vettem észre egy hosszú, penge formájú testet, amely a vízben szinte láthatatlanul mozgott. Függőleges és vízszintes irányban is siklott, mintha el akarna rejtőzni” – írja beszámolójában a búvár. A találkozást kamerájával is rögzítette, a képeket pedig megosztotta a közösségi oldalon.

A halfajt a Monterei-öböl akváriumának szakértői azonosították, az intézményvezető Kevin Lewand is megerősítette, hogy a Trachipterus altivelis egy példánya bukkant fel, mindössze másodszor az elmúlt év során.

A közösségi médiában gyorsan felröppentek a legendák. Japánban és más kultúrákban a hasonló mélytengeri halak megjelenése sekély vízben földrengés vagy szökőár előjelének számít, ezért kapta a „Végítélet-hal” elnevezést. A biológusok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez a hírnév inkább a faj közeli rokonára, az evezőhalra vonatkozik, nem a Trachipterus altivelisre.