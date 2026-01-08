ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.76
usd:
329.63
bux:
116054.91
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JANUARY 07: An onlooker holds a sign that reads Shame as members of law enforcement work the scene following a suspected shooting by an ICE agent during federal law enforcement operations on January 07, 2026 in Minneapolis, Minnesota. According to federal officials, the agent, âfearing for his lifeâ killed a woman during a confrontation in south Minneapolis. (Photo by Stephen Maturen/Getty Images)
Nyitókép: Stephen Maturen/Getty Images

Szintet lépett a megosztottság: ICE-ügynökök lelőttek egy amerikai nőt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az illegális migránsok elleni fellépés drámai fejezeteként az amerikai bevándorlási hatóság embere agyonlőtt egy, a razziák ellen tiltakozó amerikai nőt. A helyi hatóságok és a Trump-kormányzat teljesen eltérően tálalja az eseményeket, utóbbiak szerint a nő „el akarta gázolni az intézkedő ügynököket”.

„Bűnözők, gyilkosok!” – ezt kiabálták a minneapolisi, családi házakból álló lakónegyed havas utcáján az emberek, miután a taktikai sisakot, golyóálló mellényt és sötét napszemüveget viselő ICE-ügynökök egyike agyonlőtt egy helyi lakost.

Arról, hogy mi is történt, olyan hangnemben folyik a vita, hogy az már polgárháborús hangulatot idéz. A hatóságok szerint a nő terepjárójával elállta az utcát és egyike volt azoknak, akik az illegális migránsokat kereső, felfegyverkezett ügynökök razziái ellen tüntetnek.

Az egyik napvilágra került videó szerint nem volt hajlandó kiszállni az autójából, és megpróbált elhajtani az egyik ügynök mellett, aki többször rálőtt, majd a hatóság hosszú percekig nem sietett azzal, hogy odajusson hozzá a mentő. A helyiek közben azt kiabálták, hogy „takarodjatok a negyedünkből”. A leszbikus áldozat felesége, aki épp a lányukért indult volna az iskolába, a házuk ajtajából döbbenten szemlélte az eseményeket.

A később megnevezett Renee Nicole Good kocsija ezek után egy parkoló autónak ütközött. Az ügynökök ezek után a tiltakozó helyieket sárga gázspray-vel fújták le, de később is több százan vonultak az utcákon és egy helyi bíróság előtt követelték, hogy a bevándorlási hatóság hagyja el a várost.

Ettől a ponttól élesen elvált egymástól a Trump-kormányzat, a helyi kormányzó és a polgármester narratívája. Az elnök egy bejegyzésében azt állította, hogy a nő „nagyon rendetlenül, akadályozva, ellenállva és nagyon erőszakosan vezetett és szándékosan és gonosz módon elütött egy ICE-ügynököt, aki önvédelemből lőtt” – majd hozzátette, hogy meg kell védeni a rendvédelmi szerveket „a gyűlölet és erőszak radikális baloldali mozgalmától”. Kristi Noem, a belbiztonsági miniszter – már-már paródia-szerűen, a külföldi kliséknek megfelelően Stetson-kalapban és khaki-színű ruhában állt a nyilvánosság elé és azt állította, hogy a nő „fegyverré változtatta az autóját” és hogy tette „hazai terrorizmus” volt.

Egy szemtanú szerint az egyik jelenlévő férfi szólt az ügynököknek, hogy orvos, de nem engedték a nőhöz, majd csak 15 perc múlva jutott be a mentő, mert az utcát járművek állták el. A szemtanúk azt is elmondták, hogy az incidens idején őrséget álltak, hogy az ICE ne tudjon esetleg a helyi iskolához érkező szülőket letartóztatni.

Tim Waltz, Minnesota állam demokrata kormányzója azzal vádolta meg Donald Trumpot, hogy az „valóságshow-k módjára kormányoz és ez a felelőtlenség valakinek az életébe került”. „Ne higgyenek ennek a propaganda-gépezetnek” – válaszolta a Trump-kormányzatnak az esetről szóló magyarázatára. Hozzátette: állama fair és alapos nyomozást folytat le az ügyben.

Jacob Frey, minnesotai polgármester még nyersebben fogalmazott. Ez az egész egy kamu – és itt egy másik szólt használt – káoszt és bizalmatlanságot szítanak. Ezt üzenem az ICE-nak: takarodjanak Minneapolisból! – mondta, megint csak káromkodva. Január 6-án a Trump-kormányzat kétezer ügynököt küldött a városba, hogy szomáli lakosok állítólagos csalásai miatt lépjenek fel.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Szintet lépett a megosztottság: ICE-ügynökök lelőttek egy amerikai nőt

egyesült államok

haláleset

bevándorlás- és vámügyi hivatal

ice

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény
Az olaszok engedményt kaptak a sajt- és borexportjukra, ezért várhatóan hamarosan meglesz a többség az unióban a dél-amerikai országokkal kötendő Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás aláírásához, amely a legrosszabb esetben az európai mezőgazdaság végét jelentheti. Erről a magyar agrárminiszter beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, miután hazatért egy brüsszeli tanácskozásról.
Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő is a csütörtöki Kormányinfó vendége volt. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Számos kérdés irányult a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre, de Magyar Péter, az ukrajnai EU-integráció ügye és Vitályos Eszter facebookos hókotrója is számot tartott újságírói érdeklődésre.
 

Az erős szél miatt több fontos információra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút

Újabb riasztásokat adott ki a HungaroMet

Mínusz 20 fokra ébredtek csütörtökön az egyik magyar községben

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vonat és autó ütközött, teljesen lezártak egy utat

Vonat és autó ütközött, teljesen lezártak egy utat

Vasúti átjáróban történt baleset miatt lezárták a 84-es főutat Lesenceistvánd közelében, ahol egy személygépkocsi és egy vonat ütközött össze - számolt be a Katasztrófavédelem.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló videó került elő: tűzoltók mentették meg a jeges tóba esett vizslát Sándorfalván

Sokkoló videó került elő: tűzoltók mentették meg a jeges tóba esett vizslát Sándorfalván

A kutya a jéghideg vízben küzdött az életéért, miközben gazdája kétségbeesve hívta a segítséget.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protests held in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Protests held in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Local officials accuse immigration agents of "recklessly using power", as federal authorities say the officer fired shots in self-defence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 12:43
A dánok bekeményítettek, katonáik tüzet nyitnának a Grönlandra érkező amerikai erőkre
2026. január 8. 09:29
Csehország nem állítja le a lőszerbeszerzést Ukrajnának, de változnak a feltételek
×
×
×
×