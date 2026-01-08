Szintet lépett a megosztottság: ICE-ügynökök lelőttek egy amerikai nőt

„Bűnözők, gyilkosok!” – ezt kiabálták a minneapolisi, családi házakból álló lakónegyed havas utcáján az emberek, miután a taktikai sisakot, golyóálló mellényt és sötét napszemüveget viselő ICE-ügynökök egyike agyonlőtt egy helyi lakost.

Arról, hogy mi is történt, olyan hangnemben folyik a vita, hogy az már polgárháborús hangulatot idéz. A hatóságok szerint a nő terepjárójával elállta az utcát és egyike volt azoknak, akik az illegális migránsokat kereső, felfegyverkezett ügynökök razziái ellen tüntetnek.

Renee Nichole Good was probably not trying to run over the ICE agent. While she does appear to be a Leftist based on her Instagram profile, a brief review of her online activity and comments made by people who allegedly knew her,… pic.twitter.com/fidJZzL8OR — Shane Schaetzel †☧ (@ShaneSchaetzel) January 8, 2026

Az egyik napvilágra került videó szerint nem volt hajlandó kiszállni az autójából, és megpróbált elhajtani az egyik ügynök mellett, aki többször rálőtt, majd a hatóság hosszú percekig nem sietett azzal, hogy odajusson hozzá a mentő. A helyiek közben azt kiabálták, hogy „takarodjatok a negyedünkből”. A leszbikus áldozat felesége, aki épp a lányukért indult volna az iskolába, a házuk ajtajából döbbenten szemlélte az eseményeket.

A később megnevezett Renee Nicole Good kocsija ezek után egy parkoló autónak ütközött. Az ügynökök ezek után a tiltakozó helyieket sárga gázspray-vel fújták le, de később is több százan vonultak az utcákon és egy helyi bíróság előtt követelték, hogy a bevándorlási hatóság hagyja el a várost.

Ettől a ponttól élesen elvált egymástól a Trump-kormányzat, a helyi kormányzó és a polgármester narratívája. Az elnök egy bejegyzésében azt állította, hogy a nő „nagyon rendetlenül, akadályozva, ellenállva és nagyon erőszakosan vezetett és szándékosan és gonosz módon elütött egy ICE-ügynököt, aki önvédelemből lőtt” – majd hozzátette, hogy meg kell védeni a rendvédelmi szerveket „a gyűlölet és erőszak radikális baloldali mozgalmától”. Kristi Noem, a belbiztonsági miniszter – már-már paródia-szerűen, a külföldi kliséknek megfelelően Stetson-kalapban és khaki-színű ruhában állt a nyilvánosság elé és azt állította, hogy a nő „fegyverré változtatta az autóját” és hogy tette „hazai terrorizmus” volt.

WATCH — @Sec_Noem: "It was an act of domestic terrorism." ?



Yes, by ICE.



They lie so terrifyingly easily, even when there’s video. pic.twitter.com/RUcLkvvzlN — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) January 7, 2026

Egy szemtanú szerint az egyik jelenlévő férfi szólt az ügynököknek, hogy orvos, de nem engedték a nőhöz, majd csak 15 perc múlva jutott be a mentő, mert az utcát járművek állták el. A szemtanúk azt is elmondták, hogy az incidens idején őrséget álltak, hogy az ICE ne tudjon esetleg a helyi iskolához érkező szülőket letartóztatni.

Tim Waltz, Minnesota állam demokrata kormányzója azzal vádolta meg Donald Trumpot, hogy az „valóságshow-k módjára kormányoz és ez a felelőtlenség valakinek az életébe került”. „Ne higgyenek ennek a propaganda-gépezetnek” – válaszolta a Trump-kormányzatnak az esetről szóló magyarázatára. Hozzátette: állama fair és alapos nyomozást folytat le az ügyben.

Jacob Frey after ICE murdered a woman in Minnesota today: “I have a message for ICE — get the fuck out of Minneapolis. We do not want you here. People are being hurt. Families are being ripped apart. And now somebody is dead. That’s on you. It’s also on you to leave.” pic.twitter.com/KbMvsCPK4Y — Marco Foster (@MarcoFoster_) January 7, 2026

Jacob Frey, minnesotai polgármester még nyersebben fogalmazott. Ez az egész egy kamu – és itt egy másik szólt használt – káoszt és bizalmatlanságot szítanak. Ezt üzenem az ICE-nak: takarodjanak Minneapolisból! – mondta, megint csak káromkodva. Január 6-án a Trump-kormányzat kétezer ügynököt küldött a városba, hogy szomáli lakosok állítólagos csalásai miatt lépjenek fel.