2026. január 9. péntek
Behavazott vasúti sínek és piros lámpa
Nyitókép: zhen li/Getty Images

A fagyos reggel nem minden, egy rosszabb dolog is sújtja a MÁV-ot

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

A tél eddigi leghidegebb éjszakáján vagyunk túl és a legfagyosabb reggel a mostani, valamint továbbra is itt van a hó és a jég. A vasúti közlekedés helyzetét az InfoRádióban Kis-Horváth Levente, a Mávinform ügyeletese összegezte.

Az észak-balatoni vasútvonalon felsővezeték-hiba okoz jelenleg jelentősebb fennakadást, például Csajág és Balatonfüred között pótlóbuszok szállítják az utasokat (a részletekről itt írtunk).

Kis-Horváth Levente szerint a többi vonalon jelenleg folyamatos a közlekedés, de nem mindenhol a menetrend szerint.

Almásfüzitőn a vonatok csak áthaladnak, Almásfüzitő és Almásfüzitő-felső között állomáspótló buszok járnak. A veresegyházi vonalon az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpestig járnak, a G71-es vonatok nem közlekednek. A bicskei G10-es, az isaszegi G60-as vonatok nem közlekednek, kimarad az Ócsáról 6 óra 24-kor induló S21-es vonat is, és pótlóbusz indul több S74-es vonat helyett is (részletek itt).

A Mávinform ügyeletese szerint az elmúlt két és fél nap mostoha és kemény időjárása az egész országban sok feladatot adott a MÁV munkatársainak, de

a legtöbb gond ott volt, ahol hóátfúvás van, mert ott a váltók megsínylik ezt az időjárási körülményt.

A hírek szerint Zalában online oktatásra álltak át az iskolák az időjárási helyzet miatt. Ezzel kapcsolatban Kis-Horváth Levente elmondta: a távolsági buszközlekedés működik, a Volán-járatok jelenleg valamennyi települést érintenek Zala megyében is.

Kiemelte: a téli időjárás miatt a MÁV-nál a megszokottnál intenzívebb munka zajlik, a jövő hét végéig megerősített szolgálattal biztosítják az utasok közlekedését.

(A nyitókép illusztráció.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

