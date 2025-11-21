ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 21. péntek
Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: Infostart

Takács Ernő: az Otthon Start hatása máshogy jelent meg Budapesten és vidéken

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Legalább 10 éves kifutási idővel számol az Otthon Start Program esetében az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. Takács Ernő az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy az eredmények ismeretében szükség lehet majd a program optimalizálására, ezért a kedvezményes hitel felülvizsgálatát egy év múlva el kell végezni.

A Lakhatási Tőkeprogram és az Otthon Start Program, valamint az azt megelőző befektetési célú lakásvásárlások megmozdították 2025-ben a lakáspiacot. A két program érdemben hozzájárulhat a hazai lakásállomány megújulásához, csak a kedvezményes 3 százalékos jelzáloghitel-konstrukció segítségével évente mintegy 10 ezer új lakás épülhet főleg vidéken és Budapest külső kerületeiben – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke.

A 2023-as visszaesés és a 2024-es stagnálás után idén nagyon felpörgött az ingatlanpiac. A szakemberek már az év elején sejtették, hogy nagy lesz az igény a lakáspiacon az új lakások iránt, mert a prémium magyar állampapírban kifizetett magas kamatokat, kötvényhozamokat átvevő magánszemélyek úgy gondolták, hogy esetleg ingatlanpiacba fordítják át a befektetéseiket.

„Erre csatlakozott rá a lakhatási tőkeprogram, ami a kormányzat nagyon észszerű döntése volt abban a vonatkozásban, hogy növelni kell az új lakások építésének számát. Így azok a professzionális lakóingatlan-fejlesztők, akik a program feltételeinek megfeleltek, mintegy 300 milliárd forint nagyon olcsó, kedvező forráshoz juthattak. És ez csak az önerő, ehhez még a fejlesztők vethetnek fel projekthitelt, beruházási hiteleket, amelyek ennek a hatását megnégyszerezhetik. Ilyen módon több mint 1000 milliárd forint került ki a lakásfejlesztőkhöz. Aztán ezt követte szeptemberben az Otthon Start Program, segítve az első lakást vásárlók helyzetét” – sorolta Takács Ernő. Hozzátette, hogy

több mint 5000 Otthon Start programos szerződést írtak már alá a finanszírozók és az ügyfelek, aminek a hatása már meg is jelent a lakáspiacon,

Budapesten a használt lakásoknál, vidéken pedig berobbant az új lakások piaca.

Az Otthon Start programiroda becslése szerint az elkövetkező öt évben legalább 50 ezer új lakás fog a piacra kerülni ezzel a programmal, ami évi 10 ezer lakást jelent. Ehhez hozzászámolják a fejlesztők által évente megépítendő 15-20 ezer lakást, így összesen 25-30 ezer új lakás létesülhet, ami az egyesület szerint egy stabil, jól működő, kiszámítható, értékálló lakáspiacot jelent, figyelembe véve a teljes, 4 milliós hazai lakásállományt.

Takács Ernő arról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy az ingatlanfejlesztőknek és elsősorban a lakáspiacnak egy hosszú távú, kiszámítható szabályozási keretrendszerre van szüksége. Nem lehet évente mindig új programokat kitalálni és új célokat meghatározni arra, melyik évben mennyi lakás épüljön.

„Az a jó, hogyha tudjuk ezt a stabil 25 ezer, maximum 30 ezer új lakást szállítani, ehhez hozzá tud szokni a piac, megnyugszik a kínálati-keresleti kapcsolat. Abban bízunk, hogy az Otthon Start Program – akárcsak a babaváró és a csok – évekig velünk lesz, és ennek megfelelően tudjuk tervezni a beruházásainkat. Egy-egy ilyen nagyobb, több száz lakásos lakásfejlesztés előkészítése másfél-két évet vesz igénybe, és aztán a megvalósítás ugyanennyit, ezért nagyon fontos, hogy lássuk előre ezt a 3-5 évet” – fogalmazott az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke.

Takács Ernő biztos abban, hogy szükség lesz a program optimalizálására. Mint mondta, egyelőre az a konszenzus, hogy haladjon a jelenlegi szabályok szerint a program, és egy, másfél év után legyen értékelés.

„Nézzük meg a számokat, mi volt a kezdeti célja az Otthon Start Programirodának, a kormánynak, a fejlesztők milyen tapasztalatokkal, milyen számokkal szolgálnak, szűrjük le a tanulságokat, és egy-két helyen, egy-két ponton módosítsunk, ha szükséges. Bízunk benne, hogy eljön az idő, amikor ez az optimalizálás megtörténik, és még hatékonyabban tud majd működni a program” – közölte.

Ha az Otthon Start évi tízezer lakást hoz a piacra, és nemcsak a használt lakások piacát, hanem az új lakásokét is megmozgatja, valamint ha stabilizálja az árakat és megáll az ingatlandrágulás, akkor már optimálisan működik,

értékelt a szakember. Akkor lehet dönteni arról, hogy még milyen intézkedéseket lehet hozni, de a program célja egyértelmű: az első lakáshoz jutók támogatása.

KAPCSOLÓDÓ HANG

ingatlanpiac

ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület

takács ernő

otthon start program

Legalább 10 éves kifutási idővel számol az Otthon Start Program esetében az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. Takács Ernő az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy az eredmények ismeretében szükség lehet majd a program optimalizálására, ezért a kedvezményes hitel felülvizsgálatát egy év múlva el kell végezni.
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség

Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség

Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak.

