ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.8
usd:
329.62
bux:
115987.12
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ír miniszterelnök-helyettes csütörtökön bejelentette, hogy Dublin nem fogja megszavazni az EU–Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) szabadkereskedelmi megállapodást, melynek elfogadásáról pénteken, Brüsszelben dönthetnek az Európai Unió tagállamai.

Simon Harris az ír kormánydöntést azzal indokolta egy közleményben, hogy „bár az EU számos további intézkedés meghozatalába is beleegyezett, ezek nem elégségesek ahhoz, hogy a polgártársaink is támogassák a megállapodás elfogadását. Ezért az álláspontunk változatlanul az, hogy nem fogjuk megszavazni.”

Írországon kívül eddig Franciaország, Lengyelország és Magyarország jelezte, hogy gazdáik tiltakozása miatt nem kívánják támogatni a megállapodást; a francia gazdák pedig csütörtökre egy demonstrációt is bejelentettek annak kifejezésére, hogy elfogadhatatlannak tartják. A hónapok óta tiltakozó európai gazdák attól tartanak, hogy a megállapodás olyan fokozott versenyhelyzetet és árcsökkenést idézne elő a mezőgazdasági árupiacon, amely

pénzügyi csőddel fenyegetné őket, miután az árucikkeik eladhatatlanná válnának.

Az AFP hírügynökség információi szerint a francia elnök és miniszterelnök még nem hozott végleges döntést a megállapodás elfogadásáról, és az elutasítás lehetőségen kívül azt is fontolóra veszik, hogy tartózkodjanak a pénteki szavazáson.

Az uniós tagállamoknak úgynevezett minősített többséggel kell dönteniük az egyezmény elfogadásáról vagy elutasításáról, és amennyiben jóváhagyják, akkor már hétfőn Paraguayban aláírhatják az egyezményt az Európai Bizottság és a Mercosur képviselői.

A témáról Nagy István magyar agrárminiszter is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, a teljes adást csütörtökön 16 órakor hallgathatja meg!

Kezdőlap    Gazdaság    Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

szabadkereskedelmi egyezmény

írország

eu-mercosur

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény
Az olaszok engedményt kaptak a sajt- és borexportjukra, ezért várhatóan hamarosan meglesz a többség az unióban a dél-amerikai országokkal kötendő Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás aláírásához, amely a legrosszabb esetben az európai mezőgazdaság végét jelentheti. Erről a magyar agrárminiszter beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, miután hazatért egy brüsszeli tanácskozásról.
 

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő is a csütörtöki Kormányinfó vendége volt. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Számos kérdés irányult a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre, de Magyar Péter, az ukrajnai EU-integráció ügye és Vitályos Eszter facebookos hókotrója is számot tartott újságírói érdeklődésre.
 

Száznál is több speciális célgép „küzd” Budapesten

Az erős szél miatt több fontos információra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút

Újabb riasztásokat adott ki a HungaroMet

Mínusz 20 fokra ébredtek csütörtökön az egyik magyar községben

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megváltozik a Gmail, itt vannak az újítások

Megváltozik a Gmail, itt vannak az újítások

A Google új mesterségesintelligencia-funkciókat vezet be a Gmailben: a Gemini összefoglalja a hosszabb levelezéseket, és a keresőből ismert AI Overviews is megjelenik a postafiókban - közölte a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át

Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át

Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protests held in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Protests held in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Local officials accuse immigration agents of "recklessly using power", as federal authorities say the officer fired shots in self-defence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 11:48
Bullseye – célba találtak a németek
2026. január 8. 11:03
Megrohanták Magyarországot a külföldiek – Budapest környéke volt a nyerő
×
×
×
×