Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Simon Harris az ír kormánydöntést azzal indokolta egy közleményben, hogy „bár az EU számos további intézkedés meghozatalába is beleegyezett, ezek nem elégségesek ahhoz, hogy a polgártársaink is támogassák a megállapodás elfogadását. Ezért az álláspontunk változatlanul az, hogy nem fogjuk megszavazni.”

Írországon kívül eddig Franciaország, Lengyelország és Magyarország jelezte, hogy gazdáik tiltakozása miatt nem kívánják támogatni a megállapodást; a francia gazdák pedig csütörtökre egy demonstrációt is bejelentettek annak kifejezésére, hogy elfogadhatatlannak tartják. A hónapok óta tiltakozó európai gazdák attól tartanak, hogy a megállapodás olyan fokozott versenyhelyzetet és árcsökkenést idézne elő a mezőgazdasági árupiacon, amely

pénzügyi csőddel fenyegetné őket, miután az árucikkeik eladhatatlanná válnának.

Az AFP hírügynökség információi szerint a francia elnök és miniszterelnök még nem hozott végleges döntést a megállapodás elfogadásáról, és az elutasítás lehetőségen kívül azt is fontolóra veszik, hogy tartózkodjanak a pénteki szavazáson.

Az uniós tagállamoknak úgynevezett minősített többséggel kell dönteniük az egyezmény elfogadásáról vagy elutasításáról, és amennyiben jóváhagyják, akkor már hétfőn Paraguayban aláírhatják az egyezményt az Európai Bizottság és a Mercosur képviselői.

