2026. január 8. csütörtök
Kiss Gergely ötpróbanagykövet, háromszoros olimpiai bajnok vizilabdázó köszönti a résztvevõket a Mozgás éjszakája sportfesztiválon a Hõsök terén 2023. június 16-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Kiss Gergely: vízilabdás nagypapánkként tudtunk tekinteni Kemény Ferencre

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
Bő egy hónapja, 93 éves korában elhunyt Kemény Ferenc, a háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány Kemény Dénes édesapja, a magyar vízilabda legendás nevelőedzője. A hírt Facebook-oldalán tette közzé Kemény Dénes, kiemelve, hogy édesapja, aki ma lenne 94 éves, maga kérte családja tagjait, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljék meg.

A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kiss Gergely az InfoRádióban elmondta: mikor a nehéz és fárasztó iskolai és egyesületi szezon után, akár januárban, félévkor, akár nyáron edzőtáborban voltak Kemény Ferenccel, vagy amikor világversenyeken voltak vele, akkor olyan, bölcsességekkel, humorral teli pedagógiára, megerősítésre alapuló kapcsolatot kaptak tőle, hogy lényegében vízilabdás nagypapájukként tudtak rá tekinteni. Nagyon sokat nevettek, mindent tanultak így vele a vízilabdás életről, és arra a szakmaiságra, amit a klubokban megkaptak, ő rátette nyáron ezt a hangulatot, ezt az extrát, amivel

Kiss Gergely mindig úgy érezte, hogy több lett a nyár végére.

„Nem veszem el a dicsőséget az edzőinktől. A klubedzők 9 hónapig foglalkoznak velünk, minden évben utánpótlás szinten a mai napig így van ez. A válogatottban az edzőknek nagyon fontos szerepük van, és oda megy a krém, de klubedzők nélkül ez nem valósul meg, úgyhogy ez is egy óriási csapatmunka. Egészen a szövetségi apparátustól az egyesületek szakmai műhelymunkáján át a válogatott edzőkig ez egy nagyon nagy egység, és akkor még jönnek a tehetségek és vele a szorgalom. De a Fecsó bácsi nagyon sokat tett hozzá a csapatmunkához, az biztos. Senkit sem szeretnék sem föl, sem lefelé értékelni, de ő nagyon-nagyon sokat tett hozzá” – emlékezett Kiss Gergely.

Mint mondta, számára „Fecsó báról” mindig a humora jut eszébe, és az a fajta világlátása, amivel őket is nevelte, hiszen nemcsak vízilabdáról volt szó, hanem ennél sokkal többet kaptak tőle.

Útravalóként Kiss Gergelyben az marad meg, amit Kemény Ferenc mondott talán legelőször, hogy jó embereket kell nevelni, akik egyébként jó vízilabdázóvá is válhatnak.

„Válogatott szinten megvalósult mind a kettő. Én is így élek a mai napig, Gödöllőn így építem a férfi vízilabdát. Minél inkább arra törekszünk, hogy jó emberek mellett jó vízilabdások is legyenek esetleg, de elsősorban jó emberek. Ő nagyon vallotta, hogy így neveljenek minket nyáron a válogatott edzők és ő maga, mint az utánpótlás válogatottak szövetségi kapitánya” – fogalmazott Kiss Gergely, hozzátéve, hogy viszi magával Fecsó bá életszeretetét, ami a magyar vízilabdával vegyítve volt egy nagy egység.

