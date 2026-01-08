ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.5
usd:
330.94
bux:
115909.58
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A gyõztes Ferencváros játékosai a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Glasgow Rangers mérkõzés után a Groupama Arénában 2025. december 11-én. A Ferencváros 2-1-re gyõzött.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Mi lesz Keitával, Tóth Alexszel és Pesiccsel? Útra kelt a Ferencváros

Infostart

A Ferencváros férfi labdarúgó-csapata útra kelt csütörtökön Spanyolországba, jövő péntekig La Mangában edzőtáborozik a gárda. Január 22-én már Európa-liga-mérkőzést játszik a csapat, a görög Panathinaikosszal.

Természetesen az AEK Athénhez igazolt Varga Barnabás nélkül utazott el a keret. A Nemzeti Sport információja szerint nem tartott a többiekkel egy másik csatár, a szerb Alekszandar Pesics sem. Ő engedélyt kapott a klubtól arra, hogy intézze esetleges átigazolását. A klub ingyen nem engedi el, Pesicsnek a nyáron lejár a szerződése, ha addig nem hosszabbít, de marad, akkor ellenben valóban átigazolási díj nélkül távozhat.

A Fradi Média publikálta az edzőtáborban részt vevő 32 játékos nevét. Azok közül, akik ősszel bajnoki mérkőzésen, vagy nemzetközi kupatalálkozón szerepeltek a csapatban, csak Varga és Pesics, valamint a sérült Stefan Gartenmann hiányzik. Szerepel a névsorban Naby Keita, akinek a kölcsönszerződése lejárt december 31-én, elvileg ismét a Werder Bremen játékosa, de miután elutazott a többiekkel, alighanem jó esély van arra, hogy a klub meg tudja tavaszra is szerezni.

Ott van a keretben Tóth Alex is, akivel kapcsolatnak a Lazio és a Juventus érdeklődéséről is hallani, olvasni. A római klubtól távozott Matteo Guendouzi, így Maurizio Sarri középpályást akar igazolni. Jelölt Kenneth Taylor, az Ajax 23 éves, holland válogatott középpályása és Tóth Alex is. Az olasz lapok szerint Taylor minden bizonnyal a napokban csatlakozik a Lazióhoz, ennek ellenére Tóth Alex továbbra is érdekli a klubot, de a vételárán még vita van.

Elutazott La Mangába az argentin Mariano Gómez, aki a zöld-fehérek eddigi egyetlen biztos 2026 téli szerzeménye. A spanyol útlevéllel is rendelkező jobb lábas védő rendszeresen játszott ősszel a svájci Super League-ben, az FC Zürichben. Say Shadirac az őszt Finnországban töltötte, kölcsönjátékosként.

Sajtóhírek – valamint egyszersmind a logika – alapján a Ferencváros csatárt is igazolna. A csakfoci.hu írt először az ősszel a Diósgyőri VTK-ban gólerősen futballozó Elton Acolatse megszerzésének tervéről, de a Nemzeti Sport arról írt, hogy a szintén kiváló őszt produkáló Lukács Dániel, a Puskás Akadémia válogatott támadója az első számú célpont.

A fradi.hu szerint az edzőtáborozáson részt vevő labdarúgók: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Szécsi Gergő, Tóth Zalán kapusok, Botka Endre, Cadu, Ibrahim Cissé, Mariano Gómez, Lakatos Csongor, Cebrail Makreckis, Nagy Barnabás, Callum O’Dowda, Toon Raemaekers, Sasy Shadirac, Szalai Gábor védők, Mohammed Abu Fani, Gavriel Kanikovszki, Naby Keita, Madarász Ádám, Habib Maiga, Ötvös Bence, Julio Romao, Philipe Rommens, Tóth Alex, Kristoffer Zchariassen középpályások, Daniel Arzani, Gólik Benjámin, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Jonathan Levi, Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf csatárok.

Kezdőlap    Sport    Mi lesz Keitával, Tóth Alexszel és Pesiccsel? Útra kelt a Ferencváros

ferencváros

magyar labdarúgás

la manga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt

Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt
Az aszály elleni védekezés az egyik legfontosabb feladat 2026-ban a magyar mezőgazdaságban, ebből a szempontból a mostani kiadós havazás nagyon kedvező a csapadék pótlásában – mondta az InfoRádióban Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a szervezet évnyitóján.
 

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő is a csütörtöki Kormányinfó vendége volt. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Számos kérdés irányult a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre, de Magyar Péter, az ukrajnai EU-integráció ügye és Vitályos Eszter facebookos hókotrója is számot tartott újságírói érdeklődésre.
 

Tavaszig biztosan van elég gáz a magyar tározókban

Életveszélyre figyelmeztet az operatív törzs

Havazást és ónos esőt hoz a negyedik hullám – térkép

Nagyon rég volt utoljára olyan farkasordító hideg, mint amilyen holnap reggel lesz

Az erős szél miatt több fontos információra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút

Újabb riasztásokat adott ki a HungaroMet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszavazták: nem vethet be csak úgy katonai akciókat a jövőben Trump

Megszavazták: nem vethet be csak úgy katonai akciókat a jövőben Trump

Az amerikai szenátus csütörtökön 52–47 arányban megszavazta Donald Trump elnök venezuelai katonai akcióinak korlátozását, kevesebb mint egy héttel azután, hogy Trump engedélyezett egy célzott műveletet, amelynek során elfogták Venezuela vezetőjét, Nicolás Madurót - közölte a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Engedhet az állam? Folytatódnak a tárgyalások az ÉKM és a fuvarozók között

Engedhet az állam? Folytatódnak a tárgyalások az ÉKM és a fuvarozók között

A NiT Hungary folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal a decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minnesota officials say FBI has blocked them from ICE shooting investigation

Minnesota officials say FBI has blocked them from ICE shooting investigation

The homeland security secretary denies state investigators have been frozen out, telling reporters they have "no jurisdiction" and should focus on investigating people "inciting violence".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 09:53
Meghalt Kemény Ferenc
2026. január 8. 09:41
Örökre eltávozott a kapus legenda
×
×
×
×