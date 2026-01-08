Mi lesz Keitával, Tóth Alexszel és Pesiccsel? Útra kelt a Ferencváros

Természetesen az AEK Athénhez igazolt Varga Barnabás nélkül utazott el a keret. A Nemzeti Sport információja szerint nem tartott a többiekkel egy másik csatár, a szerb Alekszandar Pesics sem. Ő engedélyt kapott a klubtól arra, hogy intézze esetleges átigazolását. A klub ingyen nem engedi el, Pesicsnek a nyáron lejár a szerződése, ha addig nem hosszabbít, de marad, akkor ellenben valóban átigazolási díj nélkül távozhat.

A Fradi Média publikálta az edzőtáborban részt vevő 32 játékos nevét. Azok közül, akik ősszel bajnoki mérkőzésen, vagy nemzetközi kupatalálkozón szerepeltek a csapatban, csak Varga és Pesics, valamint a sérült Stefan Gartenmann hiányzik. Szerepel a névsorban Naby Keita, akinek a kölcsönszerződése lejárt december 31-én, elvileg ismét a Werder Bremen játékosa, de miután elutazott a többiekkel, alighanem jó esély van arra, hogy a klub meg tudja tavaszra is szerezni.

Ott van a keretben Tóth Alex is, akivel kapcsolatnak a Lazio és a Juventus érdeklődéséről is hallani, olvasni. A római klubtól távozott Matteo Guendouzi, így Maurizio Sarri középpályást akar igazolni. Jelölt Kenneth Taylor, az Ajax 23 éves, holland válogatott középpályása és Tóth Alex is. Az olasz lapok szerint Taylor minden bizonnyal a napokban csatlakozik a Lazióhoz, ennek ellenére Tóth Alex továbbra is érdekli a klubot, de a vételárán még vita van.

Elutazott La Mangába az argentin Mariano Gómez, aki a zöld-fehérek eddigi egyetlen biztos 2026 téli szerzeménye. A spanyol útlevéllel is rendelkező jobb lábas védő rendszeresen játszott ősszel a svájci Super League-ben, az FC Zürichben. Say Shadirac az őszt Finnországban töltötte, kölcsönjátékosként.

Sajtóhírek – valamint egyszersmind a logika – alapján a Ferencváros csatárt is igazolna. A csakfoci.hu írt először az ősszel a Diósgyőri VTK-ban gólerősen futballozó Elton Acolatse megszerzésének tervéről, de a Nemzeti Sport arról írt, hogy a szintén kiváló őszt produkáló Lukács Dániel, a Puskás Akadémia válogatott támadója az első számú célpont.

A fradi.hu szerint az edzőtáborozáson részt vevő labdarúgók: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Szécsi Gergő, Tóth Zalán kapusok, Botka Endre, Cadu, Ibrahim Cissé, Mariano Gómez, Lakatos Csongor, Cebrail Makreckis, Nagy Barnabás, Callum O’Dowda, Toon Raemaekers, Sasy Shadirac, Szalai Gábor védők, Mohammed Abu Fani, Gavriel Kanikovszki, Naby Keita, Madarász Ádám, Habib Maiga, Ötvös Bence, Julio Romao, Philipe Rommens, Tóth Alex, Kristoffer Zchariassen középpályások, Daniel Arzani, Gólik Benjámin, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Jonathan Levi, Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf csatárok.