Nyitókép: Pexels.com

Recseg-ropog az IKEA üzleti modellje a kínai nyomulás miatt

Infostart

Az emberektől nagyon messze van az áruház, és az árral is baj van, de csak az egyikre reagálni nem elég, ezt már a svédek is látják.

A Bloomberg amerikai hírügynökség figyelt fel rá: nagyon nagy bajban van az IKEA, a világ legnagyobb bútoráruháza, 80 éves története talán legnehezebb időszakát éli, az eladás lelassult, az alapanyag drága, a verseny brutális az Amazonnal, a Temuval és a Sheinnel elsősorban.

A Portfolio.hu összefoglalója szerint az IKEA profitja 26 százalékot esett egy év alatt, így az áruháznak árat kellett csökkentenie, de ezzel sem ért el túl sokat.

A vállalat vezetése a versenytársak fenyegetéseire reagálva stratégiai alkalmazkodásba kezdett; a szervezet folyamatosan bővíti a termékportfóliót, illetve fejleszti a házhoz szállítási és online szolgáltatásokat. Másrészt az IKEA újragondolja a fizikai jelenlétet is: a nagy áruházak mellett kisebb városok és települések felé nyitna, rugalmasabb formátumokkal.

Címlapról ajánljuk
Szakértő: könnyen kitermelhető nyersolajhoz jut Donald Trump Venezuelában, és ez átrendezi a geopolitikát is

Szakértő: könnyen kitermelhető nyersolajhoz jut Donald Trump Venezuelában, és ez átrendezi a geopolitikát is
A hetvenes évek óta szétesett a venezuelai olajinfrastruktúra, de ha ezt az Egyesült Államok elnökének elvárásai szerint a nagy vállalatok felújítják, a globális készlet fele fölött Washington uralkodik majd. Árcsökkenés is jöhet, de még nem most – mondta el Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az InfoRádióban.
 

Venezuela: legalább százan meghaltak és ugyanennyien megsebesültek az amerikai támadás miatt

Wagner Péter: Amerikának minden szövetségesével feszültebbé vált a viszonya

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

A klímaváltozással együtt járnak a jelenleg is tapaszalt havas időszakok, amelyek a felmelegedés miatt ritkán fordulnak elő, de az ilyen extrém szélsőségekre fel kell készülni – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Kovács Erik, a Klímapolitikai intézet vezető kutatója.
 

Hófúvás miatt másodfokú riasztás a Dunántúlon

Tanulságos videón mutatja meg az MKIF, miért fontos a követési távolság

Gyakorolta a Katasztrófavédelem, hogyan mentsék meg azt, aki alatt beszakad a jég – képgaléria

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
Kvótasapkát kap a kitermelés az unió következő stratégiai partnerénél

Kvótasapkát kap a kitermelés az unió következő stratégiai partnerénél

Annak ellenére, hogy az Európai Unió kifejezetten emiatt folytat tárgyalásokat, jelentős visszalépés várható Indonézia nikkel kitermelésében. Az akkugyártáshoz elengedhetetlen kritikus nyersanyag mellett majdnem 25 százalékkal csökkenti szénkitermelését is az ázsiai ország, ám elsősorban nem a környezettudatosság hajtja őket: elsősorban mindkét esetben az árvédelem a lényeg.

Bizonytalan rajt a devizapiacon: nem egyértelmű a forint iránya

Bizonytalan rajt a devizapiacon: nem egyértelmű a forint iránya

Az euró hét órakor 384,74 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 384,98 forintnál.

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

Trump says the woman was attempting to run over ICE agents. Local leaders disagree.

