Recseg-ropog az IKEA üzleti modellje a kínai nyomulás miatt

A Bloomberg amerikai hírügynökség figyelt fel rá: nagyon nagy bajban van az IKEA, a világ legnagyobb bútoráruháza, 80 éves története talán legnehezebb időszakát éli, az eladás lelassult, az alapanyag drága, a verseny brutális az Amazonnal, a Temuval és a Sheinnel elsősorban.

A Portfolio.hu összefoglalója szerint az IKEA profitja 26 százalékot esett egy év alatt, így az áruháznak árat kellett csökkentenie, de ezzel sem ért el túl sokat.

A vállalat vezetése a versenytársak fenyegetéseire reagálva stratégiai alkalmazkodásba kezdett; a szervezet folyamatosan bővíti a termékportfóliót, illetve fejleszti a házhoz szállítási és online szolgáltatásokat. Másrészt az IKEA újragondolja a fizikai jelenlétet is: a nagy áruházak mellett kisebb városok és települések felé nyitna, rugalmasabb formátumokkal.