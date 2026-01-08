ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.64
usd:
329.51
bux:
115880.13
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: U.S. President Donald Trump departs after speaking during the 80th session of the UNâs General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 23, 2025 in New York City. World leaders convened for the 80th Session of UNGA, with this yearâs theme for the annual global meeting being âBetter together: 80 years and more for peace, development and human rights.â (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Nyitókép: Chip Somodevilla/Getty Images

Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből. Erről Donald Trump amerikai elnök írt alá rendeletet szerdán.

A dokumentum kimondja, hogy az amerikai költségvetés felfüggeszti a támogatást 66 szervezetben. Az ENSZ-hez tartozó szervezetek mellett az Egyesült Államok kilépése érinti az Atlanti Együttműködés Partnerséget, a Nemzetközi Demokrácia- és Választási Segítségnyújtó Intézetet (International IDEA), valamint Globális Terrorellenes Fórumot.

Az amerikai külügyminisztérium a döntést kommentálva közleményében többi között megállapította, hogy "a Trump-adminisztráció ezeket az intézményeket feleslegesnek, rosszul irányítottnak, szükségtelennek, pazarlónak, és rosszul működőnek találta, amelyek szereplőinek érdekeit mozdítja előre, saját politikai programot visz".

Hozzátették, hogy az érintett szervezetek fenyegetik az Egyesült Államok szuverenitását, szabadságát és általános jólétét.

Kezdőlap    Külföld    Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből

ensz

usa

nemzetközi szervezet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ki hol takarítsa a havat? – Kormányinfó percről percre
Cikkünk frissül

Ki hol takarítsa a havat? – Kormányinfó percről percre
Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő a csütörtöki Kormányinfó vendége. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatja a nyilvánosságot. Számos kérdés irányul a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre. Tartson velünk!
 

Mínusz 20 fokra ébredtek csütörtökön az egyik magyar községben

Kétszer több volt a riasztás, mint egy átlagos januári napon

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Lázár János szerint a vonatok többsége már menetrend szerint közlekedik

Hófúvás miatt másodfokú riasztás a Dunántúlon

Tanulságos videón mutatja meg az MKIF, miért fontos a követési távolság

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szőrén-szálán eltűnt a vezető a tárgyalások előtt: robbanhat a helyzet két olajhatalom között

Szőrén-szálán eltűnt a vezető a tárgyalások előtt: robbanhat a helyzet két olajhatalom között

A szaúdi vezetésű jemeni koalíció szerint Ajdarusz az-Zubejdi, az Egyesült Arab Emírségek által támogatott déli szeparatista csoport vezetője hajóval menekült el Jemenből, majd egy Mogadishuba tartó repülőgépre szállt, amely végül Abu-Dzabi egyik katonai repülőterén landolt, tovább fokozva a feszültséget Szaúd-Arábia és az Emírségek között - jelentette a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Gulyás Gergely: kiderült, tényleg munkanap lesz-e a január 10-i szombat

Megszólalt Gulyás Gergely: kiderült, tényleg munkanap lesz-e a január 10-i szombat

Csütörtök délelőtt 10 órára hirdette meg a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

Trump says the woman was attempting to run over ICE agents. Local leaders disagree.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 07:59
Venezuela: legalább százan meghaltak és ugyanennyien megsebesültek az amerikai támadás miatt
2026. január 8. 07:46
Szakértő: könnyen kitermelhető nyersolajhoz jut Donald Trump Venezuelában, és ez átrendezi a geopolitikát is
×
×
×
×