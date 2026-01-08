ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.78
usd:
329.47
bux:
115764.57
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rear view of tourist in hotel looking through the window
Nyitókép: martin-dm/Getty Images

Megrohanták Magyarországot a külföldiek – Budapest környéke volt a nyerő

Infostart / MTI

2025 novemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég 3,0 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2025. január–novemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 2025 novemberében a vendégek száma 6,0, a vendégéjszakáké 3,7 százalékkal bővült 2024 novemberéhez képest.

A vendégek 72 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,8 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 11 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1 százalékkal kisebb volt az előző év azonos havinál.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 2,0 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3 százalékkal csökkent 2024 novemberéhez képest. A 611 ezer belföldi vendég közel 1,3 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 475 ezer vendéget és 977 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 83 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 3,0 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,7 százalékkal elmaradt a 2024. novemberitől.

A KSH jelentése szerint a belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,9 százalékkal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (11 százalékkal). Budapesten 5,4 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 1,4 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 15, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 12 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,5 százalékkal nőtt 2024 novemberéhez képest.

A turisztikai szálláshelyekre érkezett 744 ezer külföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 502 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 88 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 11százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 22 százalékkal meghaladta a 2024. novemberit.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva mindegyik turisztikai térségben nőtt, a legnagyobb mértékben a Budapest környéke és a Mátra-Bükk térségben (28, illetve 21 százalékkal). Budapesten 17, a Balatonnál 14 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma – tette hozzá a KSH.

A jelentés beszámolt arról is, hogy 22 142 turisztikai szálláshely, ezen belül 2247 kereskedelmi, illetve 19 895 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 938 szálloda és 948 panzió volt nyitva november egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 86 milliárd forint volt, folyó áron 9,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 2,2 százalékkal többet, 2,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2025. január–novemberben a turisztikai szálláshelyeken 6,9 százalékkal több, összesen 18,1 millió vendéget regisztráltak. Az előző év azonos időszakához képest a belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal több (egyaránt közel 9,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken - közölte a KSH.

Kezdőlap    Gazdaság    Megrohanták Magyarországot a külföldiek – Budapest környéke volt a nyerő

turizmus

ksh

idegenforgalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ki hol takarítsa a havat? – Kormányinfó percről percre
Cikkünk frissül

Ki hol takarítsa a havat? – Kormányinfó percről percre
Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő a csütörtöki Kormányinfó vendége. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatja a nyilvánosságot. Számos kérdés irányul a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre. Tartson velünk!
 

Mínusz 20 fokra ébredtek csütörtökön az egyik magyar községben

Kétszer több volt a riasztás, mint egy átlagos januári napon

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Lázár János szerint a vonatok többsége már menetrend szerint közlekedik

Hófúvás miatt másodfokú riasztás a Dunántúlon

Tanulságos videón mutatja meg az MKIF, miért fontos a követési távolság

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal

Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal

Ma délelőtt 10 órától sajtótájékoztatót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szenzációs hazai felfedezés: a bakonyi lelet átírhatja az európai dinoszauruszok történetét

Szenzációs hazai felfedezés: a bakonyi lelet átírhatja az európai dinoszauruszok történetét

A megtalált lelet átírja az eurázsiai dínók evolúciós történetét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

Trump says the woman was attempting to run over ICE agents. Local leaders disagree.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 09:17
Komolyan belenyúlnak a lakásvásárlásra vonatkozó szabályokba
2026. január 8. 08:25
Vigyázat, ha önnél is lapul ilyen bankjegy, lépnie kell!
×
×
×
×