Szárnyal a 4iG vállalatcsoport

Az első félév kedvező üzleti teljesítményére építve a 4iG Csoport az év harmadik negyedévben tovább gyorsította növekedését. A pénzügyi eredmények hátterét a távközlési, illetve informatikai üzletágak adták, a középtávú növekedés felhajtó erejét a bejelentett űr- és védelmi ipari akvizíciók, valamint új stratégiai partnerségek biztosítják.

A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025 első háromnegyed évében 538,09 milliárd forint (+7,91%), míg a cégcsoport EBITDA-ja meghaladta a 192,66 milliárd forintot (+13,48%). Az árbevétel-arányos EBITDA-marzs pedig 36 százalékot tett ki.

A konszolidált adózott eredmény 7,9 milliárd forintra emelkedett, míg az egyszeri tételektől és a korábbi akvizíciók vételárallokációs hatásaitól megtisztított nyereség 34,9 milliárd forint volt.

A cég részvényárfolyama 2025. első háromnegyedévében 181,39 százalékkal nőtt, így a társaság piaci kapitalizációja 777,5 milliárd forintra emelkedett szeptember végére. A harmadik negyedévben a Társaság jelentős stratégiai lépéseket tett egy Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban is meghatározó űr- és védelmi ipari portfóliójának megerősítése érdekében. Emellett sikeresen bővítette jelenlétét a hazai és nemzetközi távközlési, illetve digitalizációs piacokon.

A vállalatcsoport a harmadik negyedév eredményeit követően megerősítette a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását.

4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025. első három negyedévében 538,09 milliárd forint volt, ami 7,91 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Az IFRS szerinti konszolidált EBITDA-ja 192,66 milliárd forintra nőtt (+13,48%), az EBITDA-marzs 36 százalékot ért el, mutatva a csoport stabil jövedelmezőségét. 2025. első kilenc hónapjában a 4iG Nyrt. konszolidált IFRS szerinti konszolidált adózott eredménye 7,9 milliárd forint volt.

A devizaárfolyamok kedvező alakulásának köszönhetően 14,2 milliárd forint nem realizált árfolyamkülönbözetet ért el.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített kimutatásban a korábbi akvizíciók utáni vételárallokációs hatás 16,9 milliárd forinttal, a transzformációs program ráfordításai pedig további 10,1 milliárd forinttal befolyásolták negatívan az eredményt. A vételárallokációs hatásoktól és a transzformációs program költségeitől megtisztított adózott nyereség 34,9 milliárd forint volt 2025 első kilenc hónapjában.

A harmadik negyedév erős teljesítménye tovább támogatta a cégcsoport növekedési pályáját: az időszak nettó árbevételének 87 százalékát a távközlési divízió adta, miközben a vállalatcsoport űr- és védelmi üzletágának bővülése egyre hangsúlyosabb szerepet játszik a 4iG Csoport stratégiájában, illetve a középtávú növekedési kilátásaiban. A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a negyedév során jelentős stratégiai előrelépést tett egy a hazai és közép-kelet-európai régióban is meghatározó védelmi ipari portfólió kialakításának érdekében:

- 96 milliárd forintos tőkeemelést jelentett be hazai védelmi ipari befektetések és projektek megvalósítása érdekében,

- A 4iG SDT holdingvállalat előkészítette az N7 Defence Zrt.-ben és a Rába Nyrt.-ben megvalósuló többségi tulajdonszerzést,

- megerősítette hazai- és nemzetközi stratégia partnerségeit és védelmi digitalizációs együttműködéseit (Czechoslovak Group, EDGE Group);

amely mellett tovább bővítette és szorosabbra fűzte űripari partnerségeit olyan globális vállalatokkal, mint az amerikai Axiom Space, vagy a francia Eutelsat.

A távközlési üzletág is számottevően erősödött a harmadik negyedévben.

A PR-Telecom Zrt. akvizíciójának lezárása növelte a csoport hálózati lefedettségét és ügyfélállományát, míg a Netfone Távközlési Kft. megvásárlásának bejelentése tovább szélesíti a 4iG mobilpiaci jelenlétének lehetőségeit. A cégcsoport emellett tovább erősítette stratégiai együttműködéseit az Egyesült Arab Emírségek vezető technológiai és távközlési szereplőivel, köztük a Mubadala és az e& (etisalat by e&) vállalatokkal.

A Mubadala a jövőben elsősorban tőkepiaci, technológiai befektetések és akvizíciós lehetőségek terén kínálhat partnerséget a 4iG számára, míg az e& potenciális együttműködő félként jelenhet meg a tengeralatti adatkapcsolati projektek tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében, amelyek a Közel-Kelet, Észak-Afrika és Európa közötti digitális összeköttetés erősítését célozzák. Mindeközben a 4iG Csoport lényeges előrelépést ért el az Egyiptomot és Albániát összekötő tengeralatti adatkábel-beruházás kapcsán is, amely elnyerte az Európai Bizottság támogatását, az erről szóló nyilatkozatot

Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke írta alá, a Tiranában rendezett EU Nyugat Balkán Fórumon.

A beruházás jelentős infrastrukturális kapacitásfejlődést, valamint működési biztonságot nyújthat Európának. A kapcsolódó adatközpontok és földfelszíni gerinchálózat kiépítésével e fejlesztés az egyike lehet a meghatározó alternatív adatforgalmi útvonalaknak a térségben.

A vállalatcsoport a harmadik negyedév eredményeit követően megerősítette a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását, amelyet a Transzformációs Program lezárásával realizálható szinergiák kiaknázása, a hazai piacon egyedülálló hálózati infrastruktúrára és szolgáltatásportfólióra épülő 2Connect Kft. elindulása, valamint az informatikai üzletág hagyományosan erős negyedik negyedéves teljesítménye is alátámaszt.

A 4iG a következő időszakban is elkötelezett az átlátható működés, a fegyelmezett adósságkezelés és az értékteremtő üzleti modell mellett,

amely hosszú távon fenntartható növekedést biztosít. A társaság kilátásait tovább erősítik a folyamatban lévő védelmi ipari akvizíciók lezárását követő integrációk és partnerségek, a 4iG SDT jelenleg 1,37 milliárd eurót meghaladó megrendelésállományának (backlog) további bővülése, valamint az elmúlt időszakban indított nemzetközi együttműködések elindulása.