Infostart.hu
2025. október 18. szombat
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér. A megállapodásnak köszönhetően a magyar állam vételár arányosan 80 százalékos tulajdonrészt szerez a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Oeconomus: özönlenek a külföldiek, de itthon is megugrott az utazási kedv

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Idén nyáron is csúcsot döntött a turizmus Magyarországon, hiszen minden eddiginél korábban lépte át a látogatók száma a 15 millió főt – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. Németh Viktória, az intézet senior kutatója az InfoRádióban kiemelte: főként a külföldi turisták száma bővült, 2024 azonos időszakához képest 11 százalékkal.

Idén a 15 millió fős látogatószámot már három héttel korábban elértük, mint a tavaly, mind a belföldi, mind pedig a külföldi vendégek száma növekedett – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója. Németh Viktória hozzátette: 11 százalékkal volt magasabb a külföldi vendégek száma, mint a megelőző évben, és ez a budapesti repülőtér forgalmán is érzékelhető volt: rekordszámú, 12,8 milliós látogatóval zárta a nyarat a reptér is.

„Fontos tényező, hogy a koronavírus-járvány utáni utazási kedv fellendült, és ez a tendencia meg is maradt, Budapest látogatottsága különös mértékben növekedett, viszont azt is látjuk, hogy a vidéki helyszínekre is egyre többen érkeznek, így például Szeged térsége volt a leginkább keresettebb Budapest után, és a fürdővárosokban mind a hazai, mind pedig a külföldi turisták aránya tudott bővülni” – hangsúlyozta a kutató.

Mint mondta: az is látható, hogy

a hazai utazókedv is emelkedett, 1,2 százalékkal többen utaztak az év első nyolc hónapjában a megelőző évhez képest,

ebben fontos szerepe van többek között olyan tényezőknek, mint a Széchenyi Pihenőkártya.

„Többet is költöttek a magyarok 3,5 százalékkal utazásra a megelőző évhez képest idén augusztusban, ebben az olyan alapvető tényezőknek is fontos szerepe van, mint a turizmus fejlesztése, az infrastruktúrafejlesztések, a műemlékek és közterületek felújítása meghatározó" – mondta.

A nemzetközi turizmus vonzásában nagyon fontos az is, hogy a Visit Hungary olyan kampányt folytat, amely elsődlegesen adatvezérelt és élményalapú, ez nagymértékben tudja növelni ezt a pozitív hatást.

„Érdemes még kiemelni azt a tényezőt is, hogy most, októberben elindul a turizmus bankja, amelyen keresztül a turisztikai szolgáltatók fognak tudni kedvezményes hitelhez jutni” – emelte ki Németh Viktória.

KAPCSOLÓDÓ HANG

magyarország

turizmus

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

németh viktória

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

