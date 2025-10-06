ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Idén előbb elértük a tizenötmilliós határt

Infostart / MTI

Idén minden eddiginél korábban, már szeptember végén átlépte a vendégforgalom a 15 millió főt - derül ki a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból. A tizenötmilliomodik vendég belföldi utazó volt, aki a Pécs-Villány turisztikai térség egyik négycsillagos szállodájába jelentkezett be - jelentette be hétfői közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalataként működő Visit Hungary Zrt.

Tavaly ugyanezt a mutatót csak jóval később, október 18-án érte el a turisztikai szektor, ami jól mutatja, hogy az utazási kedv nemcsak töretlen, de továbbra is fokozatosan erősödik. A belföldi és a nemzetközi turisták nagyjából fele-fele arányban keresték fel hazánk nevezetességeit, városait, fürdőit, borvidékeit és természeti kincseit - tették hozzá.

A közlemény idézte Csendes Olivért, a Visit Hungary vezérigazgatóját, aki kijelentette: "az, hogy a tavalyihoz képest idén három héttel korábban átléptük a tizenötmilliós vendégszámot, világosan mutatja: Magyarország turisztikai vonzereje folyamatosan erősödik. A tudatos fejlesztések és a Visit Hungary nemzetközi és belföldi adatvezérelt és élményalapú kampányai nemcsak elérik céljukat, hanem új távlatokat is nyitnak a hazai turizmus számára" - mondta.

A nemzetközi látogatók különösen kedvelik a fővárost, mely számukra továbbra is a legvonzóbb célpont: Budapest a turisták 36 százalékát fogadta, 13 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.

A legtöbben Németországból érkeztek hazánkba, ezt követte Lengyelország, Románia, az Egyesült Királyság és Csehország.

A vidéki városok közül Siófok, Hévíz, Hajdúszoboszló, Győr, Szeged, Sárvár és Bük voltak a leglátogatottabbak.

A magyarok az összeállításban szereplők szerint a Balatonra szavaztak. A legtöbb hazai vendég Budapestről, Pest, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyékből indult útnak, és a magyar tengert választotta úti célul. Ezt a Mátra-Bükk térsége, Budapest környéke, Debrecen és térsége, majd a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség követte. Különösen a fürdővárosok bizonyultak vonzónak: sokan utaztak Siófokra, Balatonfüredre, Hajdúszoboszlóra, Zalakarosra és Hévízre is.

A turizmus szárnyal, az ország nyer: az ágazat továbbra is a hazai gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje. Az idei évben a vendégforgalom május elején már meghaladta az 5 millió főt, szűk öt hónappal később pedig a 15 milliós mérföldkövet is elérte - összegezte a Visit Hungary.

Az immunrendszer szabályozásáért járt idén az orvosi-élettani Nobel-díj

Az immunrendszer szabályozásáért járt idén az orvosi-élettani Nobel-díj

Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért - jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben. Kiderült: speciális sejtek akadályozzák meg, hogy autoimmun betegségek alakuljanak ki.
