2025. október 14. kedd
Megállíthatatlannak tűnő menetelésben van az arany

Infostart

Kedden újabb történelmi csúcsra ért az arany unciánkénti ára 4170 dollárral, ugyanis a befektetők a fokozódó kínai-amerikai kereskedelmi konfliktus és a lehetséges kamatcsökkentés miatt menedékeszközként tekintenek a nemesfémre.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten ismét feltüzelte a Kínával folytatott gazdasági háborút, amikor újabb vámokat helyezett kilátásba a kínai termékekre, valamint exportkorlátozásokat vezetett be. Kína pedig válaszintézkedéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha az USA valóban végrehajtja fenyegetéseit – írja a Portfolio.

Emellett az elhúzódó amerikai kormányzati leállás is aggasztja a piacokat, Scott Bessent pénzügyminiszter elismerte, hogy a huzavona már érezhetően kezdi kifejteni hatását a gazdaságra.

Közben a befektetők Jerome Powell, a Fed elnökének mai felszólalását várják a NABE éves konferenciáján, abban bízva, hogy újabb jelzéseket kaphatnak az amerikai jegybank kamatcsökkentési pályájáról. A határidős piacok jelenleg 97 százalékos valószínűséget áraznak egy októberi, 25 bázispontos kamatvágásra, és 90 százalékos esélyt egy decemberire.

Ilyen környezetben kiemelkedően teljesít az arany, kedden reggel már 1,2 százalékkal került feljebb a jegyzése, ami így 4170 dolláros unciánkénti árfolyamával újabb történelmi csúcsot döntött.

