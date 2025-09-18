Két helyen érdeklődhet a nyugdíjas, ha nem jön meg az élelmiszer-utalvány

A kérdés, hogy mit tehetünk, ha késik az utalvány. Amennyiben az élelmiszer-utalványt tartalmazó postai küldemény a megadott határidőig nem érkezett meg, és postai értesítést sem kapott, a következő elérhetőségeken érdeklődhet:

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1811 (központi telefonszám)

Magyar Posta Zrt.: (1) 767-8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatást ad a küldemény azonosítószámáról (ragszám), amely alapján a Magyar Posta Ügyfélszolgálata információt tud nyújtani a küldemény állapotáról.