2025. szeptember 26. péntek
Man and woman, refurbishment and diy concept.
Nyitókép: Halfpoint Images/Getty Images

Nagy Márton: már kétmillió nyugdíjas megkapta az élelmiszer-utalványt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Jól haladunk: a Magyar Posta gőzerővel dolgozik” – írta közösségi oldalán a nemzetgazdasági miniszter.

A nemzetgazdasági miniszter hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy már kétmillió nyugdíjas megkapta a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt. „Jól haladunk: a Magyar Posta gőzerővel dolgozik” – így kezdte rövid bejegyzését Nagy Márton.

Az élelmiszer-utalványra csaknem 2,4 millió nyugdíjas jogosult, így Nagy Márton bejelentése alapján

már a kedvezményezettek több mint 80 százalékához eljutott az utalvány.

A Magyar Posta dolgozói szeptember elsején kezdték meg a kézbesítést, vagyis időarányosan jól állnak, ugyanis a kormány korábban azt ígérte, október 15-ig minden érintett megkapja a 30 ezer forintos utalványt.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szeptember 16-án közölte, hogy átlépték az egymillió kézbesítést. Tíz nap alatt pedig az újabb egymilliót sikerült teljesíteniük a postásoknak.

Az élelmiszer-utalványt december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Be lehet váltani hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél. Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója korábban közölte: az utalványok nem névre szólnak, így bárki felhasználhatja azokat, de nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle.

