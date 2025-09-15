ARÉNA
nyugdíjas, utalvány
Nyitókép: fotó: Infostart

Nem egyenletesen érkeznek a nyugdíjas-élelmiszerutalványok

Infostart

Időarányosan a posta kicsit kevesebb utalványt kézbesített ki, mint az egyenletes tempó lenne, de az az ígéret, hogy minden nyugdíjas megkapja október 15-ig a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt.

A 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványt eddig 668 591-en kapták meg – tette közzé Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.

Az államtitkár hangsúlyozta: október 15-ig minden jogosult megkapja a juttatást.

Minden jogosult egységesen 30 ezer forint juttatásban részesül, a mostanáig kiosztott utalványok összértéke átlépte a 20 milliárd forintot.

A portfolio.hu számítása alapján a kézbesítés sebessége némileg elmarad az időarányosan egyenletesnek tekinthető tempótól: szeptember 1. és október 15. között összesen 45 nap áll rendelkezésre az utalványok kiküldésére, ebből vasárnapig 14 nap telt el, azaz túlvagyunk a rendelkezésre álló idő 31 százalékán. Az érintetteknek eddig valamivel kisebb hányada kapta kézhez eddig az utalványokat:

A KSH adatai szerint több mint 2,398 millió fő részesült júliusban nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban, a 668 591 fő ennek körülbelül 28 százalékát teszi ki.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványokról májusban döntött a kormány, a korábban bejelentett áfavisszatérítés helyett végül ebben a formában kapnak pluszjuttatást a nyugdíjasok és egyéb nyugdíjszerű ellátásokban részesülők.

Az utalványokat december 31-ig lehet hideg élelmiszerekre elkölteni az elfogadóhelyeken, például az élelmiszerboltokban és az őstermelőknél.

