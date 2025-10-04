ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 4. szombat
Nyitókép: fotó: Infostart

Jó hír érkezett, örülhet a legtöbb nyugdíjas

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Már több mint 2,2 millió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt.

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 millió 209 ezer 534-en kapták meg – közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebook-oldalán. Nyitrai Zsolt szerint az utalványt október 15-ig mindenkinek kézbesítik. „Magyarország kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat” – írta a politikus, aki szerint a Tisza Párt nem fogja megőrizni az időseknek járó juttatásokat.

Az utalványra nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak. Tehát azok is megkapják, akik öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, fogyatékossági támogatást, baleseti hozzátartozói nyugdíjat vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Magyar Államkincstár bocsátja ki, a kézbesítést a Magyar Posta végzi, október 15-ig. Sikertelen kézbesítés esetén az utalvány – a megszokott rend szerint – a postán lesz átvehető.

Az utalvány csak hidegélelmiszerek vásárlására használható, így például zöldségre, gyümölcsre, húsra, húskészítményekre, kenyérre, pékárura vagy édességre költhető, készpénzre nem váltható.

