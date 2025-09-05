Zsigó Róbert: zajlik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványainak kézbesítése

Zsigó Róbert a bejegyzésében azt írta, több mint 2,3 millió nyugdíjashoz viszi a posta az utalványokat ezekben a hetekben, és napról napra egyre többen vehetik kézbe a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványokat.

"Üdvözöljük, hogy egyre több élelmiszerlánc egészíti ki az utalványokat kedvezményekkel, akciókkal, kuponokkal" - írta, hozzátéve, így az idősek még többet tudnak vásárolni.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra: az utalványokat nemcsak a nagy áruházakban, hanem vidéki kisboltokban, piacokon, sőt őstermelőknél is elfogadják.

Arról is írt, ha valakit nem találnak otthon, értesítőt hagy a posta, és tíz munkanapon belül akár egy meghatalmazott családtag is átveheti a küldeményt.

"Ez az utalvány újabb segítség a nyugdíjasoknak az év elején kifizetett 13. havi nyugdíj és a folytatódó rezsicsökkentés mellett" - írta a politikus.