ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.86
usd:
335.42
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A nyugdíjasok élelmiszer-utalványa, különböző címletek.
Nyitókép: fotó: Infostart

Fontos információ a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Aki nem tudta átvenni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, a postán átveheti.

Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Zsigó Róbert azt írta: az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak.

Ha valaki lekéste a 10 napos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: "Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben" - tette hozzá.

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva, ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak – írta.

Ha további információra van szükség, akkor érdeklődni lehet az ismételt kiküldés esetén a kormányzati ügyfélvonalon (1818; külföldről: +36 (1) 550-1858), a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (1811; külföldről: +36 (1) 327-3308) vagy a 1818@1818.hu e-mail címen.

Kezdőlap    Belföld    Fontos információ a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról

posta

nyugdíjasok

zsigó róbert

élelmiszer-utalvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: Magyarország nem megy háborúba

Orbán Viktor péntek reggel: Magyarország nem megy háborúba

A budapesti békecsúcs kapcsán várakozó állásponton vagyunk. Nem támogatjuk, hogy az EU megkezdje Ukrajnával a csatlakozási tárgyalásokat – nyilatkozta Orbán Viktor Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozó után. A miniszterelnök beszélt a levélváltásáról is Vlagyimir Putyinnal. A Kossuth Rádiónak is adott interjút, és elmondta: szerinte a magyar ellenzék háborúpárti, és Brüsszelből kap utasításokat.
 

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Volodimir Zelenszkij: közel a döntés a befagyasztott vagyonokról

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i tömegrendezvények – percről percre

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Karácsony Gergely: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az ősz utolsó nagy hídmosása – Fokozott figyelmet kérnek ennél a dunai átkelőnél

Jön az ősz utolsó nagy hídmosása – Fokozott figyelmet kérnek ennél a dunai átkelőnél

Október 25-én, szombaton a Rákóczi híd megtisztításával befejeződik a főváros szokásos őszi hídmosási programja.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Botrány: durván beleszólt a választásokba a mesterséges intelligencia ebben az EU-s országban

Botrány: durván beleszólt a választásokba a mesterséges intelligencia ebben az EU-s országban

Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

The US president says he is axing negotiations over an advert that used Ronald Reagan speaking negatively about tariffs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 09:15
Jó tudni: átalakulnak az öröklés egyes szabályai
2025. október 24. 08:48
Nagyot újít a Revolut, feloldják a korlátozásokat is
×
×
×
×