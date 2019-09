Matolcsy György kemény kritikája Varga Mihálynak

"Aranykor: nincs vége, még csak most kezdődik…" címmel írt cikket Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Növekedés.hu-n, reagálva Varga Mihály pénzügyminiszter szombati szavaira.

Matolcsy György a legutóbbi közgazdász-vándorgyűlésének megnyitóján hangsúlyozta, hogy új konjunktúra-élénkítő programra van szükség a versenyképesség javítása mellett, valamint különböző iparágak bajba is kerülhetnek, amelyeket támogatni kell.

Matolcsy felhívta a figyelmet, hogy végig kell gondolni ezeknek a költségvetési kérdését, mert a német ipar lassulása begyűrűzhet Magyarországra is.

Varga Mihály a vándorgyűlésen szombaton számos tekintetben ellentmondott Matolcsynak, és úgy vélekedett, hogy vége annak az aranykornak, amely az elmúlt éveket jellemezte, és fiskális fegyelem szükséges.

Matolcsy erre most a Növekedés.hu-n reagált. "Aranykor: nincs vége, még csak most kezdődik… Miért is ne lehetne kétségbe vonni egy pénzügyminiszter szavait, ha ellentmondanak a nemzet vágyainak és a hivatalban lévő kormány terveinek?" - írja a jegybankenök.

Matolcsy kiemelte: Varga Mihály pénzügyminiszter az idei Közgazdász-vándorgyűlésen szombaton három kihegyezett állítással hívta fel magára a figyelmet - írja a Portfolio.

Szerinte vége van az új magyar Aranykornak, ennyi volt, hét évig tartott, de most vége van, mint a botnak.

Jó hírem van: nincs vége, még évtizedekig tart, és a végén sikeresen felzárkózunk a nyugati fejlettséghez és életminőséghez - írta Matolcsy.

Miért? Mert képesek vagyunk folytatni a már 7 éve tartó felzárkózást, amikor az átlagosan 3,5 százalékos gazdasági növekedés révén évente átlag 2 százalékkal közeledtünk az uniós átlaghoz. Az Európai Unió leggyorsabb és legjobb válságkezelése (2010-2012 között) után dinamikusan közeledünk (2013-2019) a déli államokhoz, az északiakhoz, a franciákhoz, a hollandokhoz, Ausztriához és Németországhoz egyaránt.

Miért tudjuk folytatni? Mert rátaláltunk a receptre és kreatívan megújítjuk a magyar modellt.

Azért, mert nálunk a politika versenyelőny és nem versenyhátrány. Azért, mert jól ötvözzük az állam és a piac eszközeit, a hagyományos és a nem-hagyományos megoldásokat.

A miniszter másik állítása szerint a német gazdasági lassulás nem gyűrűzik be a magyar gazdaságba. Tényleg? Ezt már hallottuk az 1970-es évtized két kőolaj árrobbanásánál: a tényeket ismerjük. Nem kellene inkább felkészülni, ha esetleg mégis hatna ránk a német gazdaság megtorpanása?

- teszi fel a kérdést Matolcsy, kiemelve: "a harmadik miniszteri állítás azonban ezeken is túltesz, ez már valami más". Miniszterünk szerint a forint árfolyamának stabilnak kell lennie. Mi lenne a miniszter szerint a stabil árfolyam: 330/320/310 vagy 300 forint/euró, esetleg 240 forint/euró, mint 2008 tavaszán?