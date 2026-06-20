Előre fizethet az állam a károsultaknak

A legfőbb cél a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése a kárenyhítési rendszerben előlegfizetés bevezetésével, különösen a tavasszal jelentkező fagykár okozta károkra reagálva. A klímaváltozás miatt az időjárási kockázatok súlyosbodnak, így a mostani módosítás indokolttá vált, hogy gyorsabb és hatékonyabb pénzügyi támogatást nyújtsanak a károsultaknak – olvasható a jogszabálytervezetben.

A szélsőséges időjárás már az elmúlt években is jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban, ez a probléma a klímaváltozás következtében állandósulni látszik, sőt az idei évben a kilátások tovább romlottak. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága 2026 júniusáig meghaladta az előző évit.

A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében meg kell teremteni a kárenyhítési rendszerből az előlegfizetés lehetőségét, ezért a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkktv.) módosítása szükséges – áll az indoklásban.

A törvénytervezet kiegészíti az Mkktv.-t egy új alcímmel, amely a kárenyhítési előleg törvényi szabályozási szintet igénylő előírásait tartalmazza, továbbá felhatalmazást ad miniszteri rendelet megalkotására a magasabb szabályozási szintet nem igénylő részletszabályok tekintetében.

A legfontosabb változtatások:

Bevezetésre kerül a kárenyhítési előleg intézménye, amely lehetővé teszi a károsult termelők számára, hogy a végső kárenyhítő juttatás megítélése előtt előleget kapjanak.

A törvény kiegészül egy új, 1/A. alcímmel, amely részletesen szabályozza az előleg igénylésének feltételeit, mértékét és eljárási rendjét.

Kárenyhítési előleget kizárólag azok a termelők igényelhetnek, akik a kárenyhítési évben tagjai a kockázatközösségnek, valamint saját területükön, legalább 1 hektár szőlő- vagy gyümölcsültetvényen tavaszi fagykárt szenvedtek, amit hivatalosan megállapítottak.

A törvény felhatalmazza a minisztert, hogy rendeletben szabályozza a kárenyhítési előleg igénylésének és kifizetésének részleteit, valamint az előleg mértékét.

Banki átutalás mellett online bankkártyás fizetési mód is bevezetésre kerül a pénzügyi tranzakciók során.

Kiegészítik a támogatási rendszert, hogy a kárenyhítési előleg is állami vagy uniós társfinanszírozású támogatásként kerüljön kezelve

– szerepel a Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium tervezetében.

A változás elsősorban a tavaszi fagykár által érintett szőlő- és gyümölcstermelő mezőgazdasági termelőket érinti.

Uniós forrásokat vonnak be

Szondi Vanda a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón elmondta: mivel a tavaszi fagyok és az aszály után idén is jelentős károkra lehet számítani a mezőgazdaságban, gyors segítségre és megerősített kárenyhítésre van szükségük az érintett gazdáknak, ezért a kormányzat a közös agrárpolitikai stratégiai terv keretében rendelkezésre álló uniós forrást von be e célra.

Ezzel a 9,6 milliárdos pluszkerettel összesen 24,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre kompenzációra, emellett ősszel kárenyhítési előleget adhatnak a gazdáknak, amennyiben ez szükséges – tette hozzá a kormányszóvivő. A tájékoztató teljes tudósítása itt olvasható.