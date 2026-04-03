2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Húsvéti menü okosan: a dietetikus szerint két ételcsoport arányán múlik az egészség

Érdemes heti 350 és 500 gramm közötti mennyiségre korlátozni a húsfogyasztásunkat, és célszerű minél több zöldséggel elkészíteni a különböző húsos fogásokat – mondta az InfoRádióban a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének vezetőségi tagja.

A közelgő húsvéti ünnepek kapcsán is érdemes kiemelni, hogy az egészséges táplálkozás egyik alapja a változatosság. Az alapanyagok változatosságára, az ételkészítés változatosságára is törekedni kell – tanácsolta az InfoRádióban a Dietetikusok Országos Szövetségének vezetőségi tagja. Bíró Andrea javaslata szerint a húst érdemes zöldségekkel kombinálni, hiszen együtt fokozhatják egymás kedvező hatásait.

„Ha hússal fogyasztunk együtt növényi eredetű élelmiszert, a vas felszívódását segíthetjük. A zöldséges húsgombóc, a rakott, töltött ételek kiválóan alkalmasak arra, hogy a darált hús egy részét zöldséggel helyettesítsük. A paprikát, a cukkinit is meg lehet tölteni darált hússal vagy akár a húsvéti sonka maradékával” – sorolta a lehetőségeket a dietetikus.

Miért együnk húst?

Ismertetése szerint a hús teljes értékű fehérjét tartalmaz, ami azt jelenti, hogy minden aminosavat a megfelelő mennyiségben arányban és minőségben raktároz, illetve a vas is a húsfélékből hasznosul a legjobban, a legnagyobb arányban onnan tud felszívódni. „A B12 vitamintartalmuk is jelentős, ami állati eredetű termékekhez kötött, tehát csak hús fogyasztásával tudjuk bevinni a szervezetünkbe. Az ásványi anyagok közül a nátrium, kálium, foszfortartalmuk is jelentősebb” – magyarázta Bíró Andrea.

Az optimális mennyiség

A szakember felhívta a figyelmet, hogy a különböző egészségügyi szervezetek ajánlásai alapján heti szinten 350-500 gramm vörös hús fogyasztása lenne optimális, de legalábbis 500 gramm alatt célszerű tartani a mennyiséget. „Napi szinten, nagyjából 70 gramm lenne az optimális fogyasztás, aminek nincs kedvezőtlen egészségügyi hatása.”

Emlékeztetett arra is, hogy a húsvéti böjt időszaka kiváló lehetőséget ad arra, hogy megreformáljuk a táplálkozási szokásainkat. „Érdemes heti egyszer kihagyni az étrendünkből a húst hosszabb távon is, az alkalmi vegetáriánus nap az egészséget támogató életmód része lehet” – hangsúlyozta Bíró Andrea.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

