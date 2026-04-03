Húsvéti menü okosan: a dietetikus szerint két ételcsoport arányán múlik az egészség

A közelgő húsvéti ünnepek kapcsán is érdemes kiemelni, hogy az egészséges táplálkozás egyik alapja a változatosság. Az alapanyagok változatosságára, az ételkészítés változatosságára is törekedni kell – tanácsolta az InfoRádióban a Dietetikusok Országos Szövetségének vezetőségi tagja. Bíró Andrea javaslata szerint a húst érdemes zöldségekkel kombinálni, hiszen együtt fokozhatják egymás kedvező hatásait.

„Ha hússal fogyasztunk együtt növényi eredetű élelmiszert, a vas felszívódását segíthetjük. A zöldséges húsgombóc, a rakott, töltött ételek kiválóan alkalmasak arra, hogy a darált hús egy részét zöldséggel helyettesítsük. A paprikát, a cukkinit is meg lehet tölteni darált hússal vagy akár a húsvéti sonka maradékával” – sorolta a lehetőségeket a dietetikus.

Miért együnk húst?

Ismertetése szerint a hús teljes értékű fehérjét tartalmaz, ami azt jelenti, hogy minden aminosavat a megfelelő mennyiségben arányban és minőségben raktároz, illetve a vas is a húsfélékből hasznosul a legjobban, a legnagyobb arányban onnan tud felszívódni. „A B12 vitamintartalmuk is jelentős, ami állati eredetű termékekhez kötött, tehát csak hús fogyasztásával tudjuk bevinni a szervezetünkbe. Az ásványi anyagok közül a nátrium, kálium, foszfortartalmuk is jelentősebb” – magyarázta Bíró Andrea.

Az optimális mennyiség

A szakember felhívta a figyelmet, hogy a különböző egészségügyi szervezetek ajánlásai alapján heti szinten 350-500 gramm vörös hús fogyasztása lenne optimális, de legalábbis 500 gramm alatt célszerű tartani a mennyiséget. „Napi szinten, nagyjából 70 gramm lenne az optimális fogyasztás, aminek nincs kedvezőtlen egészségügyi hatása.”

Emlékeztetett arra is, hogy a húsvéti böjt időszaka kiváló lehetőséget ad arra, hogy megreformáljuk a táplálkozási szokásainkat. „Érdemes heti egyszer kihagyni az étrendünkből a húst hosszabb távon is, az alkalmi vegetáriánus nap az egészséget támogató életmód része lehet” – hangsúlyozta Bíró Andrea.