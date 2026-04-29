2026. április 29. szerda Péter
A vonat vezetője nem vette észre a tilos jelzést, veszélyeztetve ezzel az utasokat.
Nyitókép: Fővárosi Főügyészség/BRFK

Nem vette észre a mozdonyvezető a „tilos” jelzést, káoszt okozott a Déli pályaudvaron

A masiniszta hibája miatt nem csak az utasok kerültek veszélybe, hanem anyagi kár is keletkezett, illetve számos másik vonat késett vagy maradt ki.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt az ellen a 40 éves mozdonyvezető ellen, aki nem vette észre a tilos jelzést, és ezzel veszélynek tette ki az utasokat a Déli pályaudvarnál – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat lényege szerint a férfi az általa vezetett vonattal 2024. november 25-én kora délután, az I. kerületben, a Déli pályaudvar irányába közlekedett a Márvány utcai felüljáró alatti pályaszakaszon. A vonaton kb. 60 személy utazott.

Ugyanekkor a Déli pályaudvar 12-es vágányán a vádlott szerelvényével ellentétes irányba történő indulásra várt egy másik vonat, utasokkal.

A vádlott a Déli pályaudvar első bejárati jelzőjén kb. az itt megengedett legnagyobb, 20 km/h sebességgel áthaladt, a következő bejárati jelzésnél azonban nem vette észre, hogy az számára tiltó, („Megállj!”) vörös fényjelzést ad, így azon túlment. Az egyik irányítótoronyban dolgozó munkatárs ezt észlelte, és a vezetőt rádión keresztül megállásra szólította fel. A vádlott ekkor azonnal fékezésbe kezdett. A jármű egy váltóra is ráhaladt, végül azt megrongálva állt meg. A vonat elzárta a szabad vágányutat az éppen kiinduló szerelvény elől. Utóbbi vezetőjét emiatt megállásra utasították, aminek eleget tett.

A vádlott cselekménye következtében személyi sérülés nem következett be, azonban gondatlan cselekményével a vasúti közlekedésben részt vevő, a két vasúti szerelvényen utazók testi épségét veszélyeztette.

Az érintett vágányon kb. 3 és fél órán át szünetelt a közlekedés, ezért – vonatkimaradások mellett – 26 vonat összesen 720 percet késett.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a hanyagságot a nyomozás során beismerő vádlottat vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével és közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétségével vádolta meg vádiratában.

A kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság – tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben – halmazati pénzbüntetést szabjon ki és határozott időre tiltsa el a férfit a vasúti járművezetéstől.

Kezdőlap    Bűnügyek    Nem vette észre a mozdonyvezető a „tilos” jelzést, káoszt okozott a Déli pályaudvaron

Elemző: egyre nagyobb a félelem az Európában élő afgánok körében is a kitoloncolástól

Elemző: egyre nagyobb a félelem az Európában élő afgánok körében is a kitoloncolástól

Afgánok ezreit küldik vissza hazájukba az iráni és a pakisztáni hatóságok, miközben a nemzetközi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a tálibok keményen lépnek fel a hazatérőkkel szemben. Dócza Edith Krisztina az InfoRádióban azt mondta, már több uniós tagállam is tömeges kitoloncolást sürget, amit felgyorsíthat a júniusban hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktum.
Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Vizsgálóbizottság alakul az 1988 és 2000 közötti privatizáció feltárására

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Vagyonmenekítés: megszólalt a rendőrség

Vizsgálat indulhat a fizetős kórházi részlegek miatt

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

VIDEÓ
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Kedd óta dacolnak a lángokkal a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszében, ahol ukrán dróntámadás ért egy orosz olajfinomítót. A regionális kormányzó szerint további 300 katasztrófavédelmi szakember fog a városba érkezni, miután 250-en nem bírtak a lángokkal. A támadás nyomán Vlagyimir Putyin is megszólalt. Az orosz elnök szerint "egyre gyakoribbá válnak a polgári infrastruktúra ellen irányuló dróncsapások", ennek legfrissebb példája Tuapszében pedig "súlyos környezeti következményekkel járhat". Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán front legutóbbi fejleményeivel.

Elképesztő drágulás söpör végig az országon: csapdába kerülhetnek azok, akik most lépnének be a piacra

Elképesztő drágulás söpör végig az országon: csapdába kerülhetnek azok, akik most lépnének be a piacra

Tovább folytatódott az ingatlanok drágulása az év utolsó negyedévében, így országosan több mint 23 százalékos volt az éves áremelkedés.

Trump claims King 'agrees' Iran shouldn't have nuclear weapon in White House banquet speech

Trump claims King 'agrees' Iran shouldn't have nuclear weapon in White House banquet speech

In response, Buckingham Palace tells the BBC the King is "naturally mindful" of the UK government's "well-known position" on preventing nuclear proliferation.

