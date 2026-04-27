Százmilliókkal túlárazták a gépbeszerzéseket, milliárdos költségvetési kárt okoztak

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség három ember letartóztatását indítványozta egymilliárdos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt indult bűnügyben – írja közleményében az ügyészség.

A megalapozott gyanú szerint a Bács-Kiskun vármegyei székhelyű gazdasági társaság az apa ügyvezetése alatt, 2021-ben nyújtott be támogatási kérelmet a cég üzemépületének rekonstrukciójára és gépbeszerzésekre. A gépekre vonatkozó árajánlatot a fiú szerezte be, azonban a támogatási kérelemben a gépek beszerzési értékét az árajánlatban szereplő összegnél több mint 600 millió forinttal nagyobb összegben határozták meg. A pályázat későbbi szakaszában a fiú rendelkezése alapján

valótlan vesztes ajánlatokat és valótlan tartalmú szerződést adtak be.

A gépeket végül nem az első árajánlatot adó magyar cégtől, hanem külföldről szerezték be. A gépek túlárazása érdekében és azért, hogy a cégnek a belföldi beszerzés után jogosulatlan ÁFA levonási joga keletkezzen, a gépeket a külföldi cégtől a pályázat elején projektmenedzseri feladatokat ellátó férfi cége vette meg, és számlázta tovább a Bács-Kiskun vármegyei cégnek.

Az elkövetők a bűncselekménnyel

1 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek.

A nyomozó hatóság az apával, a fiúval és a projektmenedzserrel különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettének és 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségének megalapozott gyanúját közölte.

A főügyészség mindhárom gyanúsított esetében a legszigorúbb kényszerintézkedés, a letartóztatás elrendelésére tett indítványt. Az apa és a projektmenedzser esetében a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye, míg a fiú esetében a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt.

Az apa és a projektmenedzser letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a pénteki napon elrendelte, míg a fiú letartóztatásáról április 27-én, hétfőn születik döntés.