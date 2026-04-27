2026. április 27. hétfő Zita
Judge gavel in background lawyer signs documents. Judge profession concept
Nyitókép: megaflopp/Getty Images

Százmilliókkal túlárazták a gépbeszerzéseket, milliárdos költségvetési kárt okoztak

Infostart

A cég egy bonyolult láncolaton keresztül szerezte be a szóban forgó gépeket, jelentősen túlárazva. A három elkövető így egymilliárd forintot is meghaladó kárt okozott a magyar költségvetésnek.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség három ember letartóztatását indítványozta egymilliárdos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt indult bűnügyben – írja közleményében az ügyészség.

A megalapozott gyanú szerint a Bács-Kiskun vármegyei székhelyű gazdasági társaság az apa ügyvezetése alatt, 2021-ben nyújtott be támogatási kérelmet a cég üzemépületének rekonstrukciójára és gépbeszerzésekre. A gépekre vonatkozó árajánlatot a fiú szerezte be, azonban a támogatási kérelemben a gépek beszerzési értékét az árajánlatban szereplő összegnél több mint 600 millió forinttal nagyobb összegben határozták meg. A pályázat későbbi szakaszában a fiú rendelkezése alapján

valótlan vesztes ajánlatokat és valótlan tartalmú szerződést adtak be.

A gépeket végül nem az első árajánlatot adó magyar cégtől, hanem külföldről szerezték be. A gépek túlárazása érdekében és azért, hogy a cégnek a belföldi beszerzés után jogosulatlan ÁFA levonási joga keletkezzen, a gépeket a külföldi cégtől a pályázat elején projektmenedzseri feladatokat ellátó férfi cége vette meg, és számlázta tovább a Bács-Kiskun vármegyei cégnek.

Az elkövetők a bűncselekménnyel

1 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek.

A nyomozó hatóság az apával, a fiúval és a projektmenedzserrel különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettének és 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségének megalapozott gyanúját közölte.

A főügyészség mindhárom gyanúsított esetében a legszigorúbb kényszerintézkedés, a letartóztatás elrendelésére tett indítványt. Az apa és a projektmenedzser esetében a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye, míg a fiú esetében a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt.

Az apa és a projektmenedzser letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a pénteki napon elrendelte, míg a fiú letartóztatásáról április 27-én, hétfőn születik döntés.

Igazi politikai „nagyágyúk" távoznak most a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője. Aztán kiderült, hogy a KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök szerint Orbán Viktor továbbra sem képes felelősséget vállalni. Reakciók, további részletek.
 

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, aki rögtön reagált is rá

Kiderült, mennyi időre utazik Orbán Viktor Amerikába

Újabb fideszes sztárpolitikus mondott le mandátumáról

VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Hatalmas magyar állami támogatást engedélyezett az Európai Bizottság

Elképesztő méreteket öltött a vízhiány itthon egyre rosszabb a helyzet, és még a felmelegedés is rátesz egy lapáttal

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

