Viperával ütötték e-cigarettájáért a támadók a fiatal fiút

A Budakörnyéki Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat azzal a két fiatalkorú fiúval szemben, akik egy gyereket raboltak ki Solymáron – írja közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a kiskorú sértett 2025 januárjában, este, Solymáron hazafelé tartva elektromos cigarettát szívott. A fiút a két fiatalkorú vádlott követte. Az egyik elkövető símaszkot húzott, elállta a kiskorú útját, míg társa a kapucniját a fejére húzta, és egy ún. viperát vett elő. Felszólították a fiút, hogy adja oda az elektromos cigarettát, aki megijedt és futni kezdett, de az egyik vádlott erősen megragadta a karját és visszatartotta. Időközben a másik fiatalkorú is elővett egy viperát, és a kiskorú sértett felé fordult. A fiút a viperával egyszer megütötték, aki tartva a további bántalmazástól, átadta az e-cigarettát a vádlottaknak. A két fiatalkorú a pár ezer forintos zsákmánnyal a helyszínt elhagyta.

A rendőrök pár napon belül azonosították és elfogták az elkövetőket. A Budakörnyéki Járási Ügyészség a két fiút felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettével vádolja. A vádlottak bűnösségéről a Budakörnyéki Járásbíróság fog dönteni.