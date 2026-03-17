2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Egy folyadékkal működő elektromos cigaretta füsttel.
Nyitókép: Pixabay

Viperával ütötték e-cigarettájáért a támadók a fiatal fiút

A két fiatalkorú elkövető az erőszaktól sem riadt vissza, hogy elszedje a pár ezer forintos „zsákmányt” a kiskorú sértettől.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat azzal a két fiatalkorú fiúval szemben, akik egy gyereket raboltak ki Solymáron – írja közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a kiskorú sértett 2025 januárjában, este, Solymáron hazafelé tartva elektromos cigarettát szívott. A fiút a két fiatalkorú vádlott követte. Az egyik elkövető símaszkot húzott, elállta a kiskorú útját, míg társa a kapucniját a fejére húzta, és egy ún. viperát vett elő. Felszólították a fiút, hogy adja oda az elektromos cigarettát, aki megijedt és futni kezdett, de az egyik vádlott erősen megragadta a karját és visszatartotta. Időközben a másik fiatalkorú is elővett egy viperát, és a kiskorú sértett felé fordult. A fiút a viperával egyszer megütötték, aki tartva a további bántalmazástól, átadta az e-cigarettát a vádlottaknak. A két fiatalkorú a pár ezer forintos zsákmánnyal a helyszínt elhagyta.

A rendőrök pár napon belül azonosították és elfogták az elkövetőket. A Budakörnyéki Járási Ügyészség a két fiút felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettével vádolja. A vádlottak bűnösségéről a Budakörnyéki Járásbíróság fog dönteni.

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Magyar Péter Orosházán: a magyar történelmet nem Ukrajnában írják

Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

VIDEÓ
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Enyhe emelkedéssel próbálkoznak az amerikai tőzsdék

BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

