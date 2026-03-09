ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
Az örkényi vasútállomás, ahol kiraboltak és súlyosan bántalmaztak egy férfit.
Nyitókép: Pest Vármegyei Főügyészség

Halálosan megfenyegettek és kiraboltak egy férfit a vasútállomáson

Infostart

A férfit meg is verték, nyolc napon túl gyógyuló sérülése keletkezett. A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták az elkövetőket.

A Dabasi Járási Ügyészség csoportosan elkövetett rablás és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a négy férfival szemben, akik egy vasútállomásra tartó férfit raboltak ki és bántalmaztak súlyosan – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

A sértett tavaly novemberben az egyik este az örkényi vasútállomásra igyekezett. Az elkövetők a környéken álldogáltak, és alaposan szemügyre vették az egyedül sétáló férfit. Az egyik férfi odament a sértetthez és egy cigarettát kért tőle. Miután a sértett átadta a cigarettát, a férfi odahívta a társait is, majd

megfenyegette a sértett férfit, hogy menjen velük, különben szilánkosra töri az állát.

A sértett félelmében követte a négy férfit egy, a vasútállomás közelében lévő kietlenebb területre. Körbeállták őt, és követelték tőle, hogy adja oda az értékeit, különben késsel bántalmazni fogják és elássák. A sértett átadta a nála lévő mobiltelefont és fejhallgatót, de ez a vádlottaknak nem volt elég. Az egyik férfi elővette a nála lévő kést és közölte a sértettel, hogy le fogja szúrni. A megtámadott azt kérte, engedjék őt elmenni. Ekkor az egyik vádlott ököllel arcon ütötte a férfit, majd két társa is bántalmazni kezdte. A harmadik társ figyelt, hogy ne hogy arra menjen valaki.

A bántalmazást követően az egyik támadó átölelte a sértettet és közölte vele, hogy ha még egyszer meglátja a településen, el fogja tenni láb alól.

Az elkövetők az elllopott értékeket pénzzé tették és elosztották egymás között. A sértettnek a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérülése keletkezett. A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták az elkövetőket.

A vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltását kiszabását, valamint az okozott kár megtérítését indítványozza az ügyészség. A vádlottak bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

rablás

bántalmazás

örkény

vasútállomás

