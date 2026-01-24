ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 24. szombat
Nyitókép: Pixabay

Telibe felvette a kamera a szigetvári gyújtogatót

Infostart

Az ügyészség vádat emelt a férfival szemben, aki a felvételek tanúsága szerint szándékosan felgyújtott egy utcai szeméttárolót.

A Szigetvári Járási Ügyészség rongálás vétsége miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki – a vád szerint – felgyújtott egy utcai szeméttárolót – írja közleményében a Baranya Vármegyei Főügyészség.

Az ittas állapotban levő vádlott 2025. május 31-én késő este Szigetváron, egy lakótelepen levő pékség hátsó bejáratánál elhelyezett szeméttárolóban kutatott, majd egy öngyújtóval meggyújtotta a szemét egy részét.

A tűz hamar elterjedt, a szeméttárolóban levő szemét rövid idő múlva már nagy lánggal égett. Nemcsak a konténer égett ki, de az épület ajtó- és ablaküvege is megrepedt, és megégett a konténer mögötti falfelület, továbbá kiégtek a villany- és kameravezetékek is. A rongálási kár több, mint 300 ezer forint.

A férfi cselekménye két rendbeli rongálás vétségének minősül, mivel az ingatlan tulajdonosát és bérlőjét is érte kár. A rongálás vétségének büntetési tétele egy évig terjedő szabadságvesztés.

Az ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal szemben közérdekű munkát szabjon ki.

A gyújtogatásról készült videofelvétel az ügyészség weboldalán tekinthető meg.

