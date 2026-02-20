Izgalmas hétvége jön: mínusz 15 fok, hóviharok és egyéb „csemegék”

Visszatérnek a kemény éjszakai mínuszok: a derült, szélcsendes és vastag hóval borított dunántúli tájakon szombat hajnalban akár mínusz 15 Celsius-fok alá is lehűlhet a levegő, majd vasárnap már enyhülés kezdődik és a legmelegebb órákban délen akár plusz 10 fok is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken jobbára borult idő várható, este szakadozhat északnyugaton, északon a felhőzet. Szinte országszerte várható csapadék, a halmazállapot-váltás határa egyre inkább délkelet felé tolódik, így egyre nagyobb területen havazhat, de a Viharsarokban még este is eső eshet.

Késő délután, este a Tisza mentén, Tiszántúlon átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Délutántól északnyugat, észak felől szűnni kezd a csapadék. Az északi, északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten viharos lesz, így hófúvásra, nyugaton magas hófúvásra is számítani kell.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 7 fok között alakul, északnyugaton és északkeleten lesz hidegebb. Ez döntően a reggeli, délelőtti órákban állhat be, napközben általában csökkenni fog a hőmérséklet.

Szombaton a vastag, összefüggő felhőtakaró csak lassan hagyja el az országot kelet, délkelet felé, közben nyugat felől újabb felhősödésre kell számítani. Az Alföldön további vegyes csapadék, majd hószállingózás, kisebb havazás valószínű, de közben nyugat, északnyugat felől is növekszik a vegyes csapadék előfordulási esélye. Az északias szelet reggelig még élénk, néhol erős lökések kísérhetik, majd mindenütt mérséklődik, illetve déliesre fordul a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 12 és mínusz 1 fok között alakulhat, de az Alföldön ennél enyhébb idő is lehet, míg a derült, szélcsendes és vastag hóval borított dunántúli tájakon ennél jóval hidegebb is lehet, akár mínusz 15 fok alá is lehűlhet a levegő. Délután mínusz 2 és plusz 5 fok közötti értékekre lehet számítani, a tartósabban felhős, havas tájakon egész nap fagyhat.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb átmenetileg szakadozhat, helyenként csökkenhet a felhőzet. További csapadék valószínű, eleinte kisebb havazás, vegyes halmazállapotú csapadék is, amelyet nyugat felől egyre nagyobb területen eső válthat. A déli, délnyugati, majd nyugati szél többnyire mérsékelt marad.

Hajnalban általában mínusz 3 és plusz 3 fok közötti hőmérséklet valószínű, a hóval borított, átmenetileg kevésbé felhős tájakon ennél több fokkal alacsonyabb érték is lehetnek. Délután 0 és plusz 10 fok közötti hőmérséklet valószínű, északkeleten az alacsonyabb, délen, délnyugaton a magasabb értékekkel.