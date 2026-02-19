ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Fél napra leáll egy meghatározó villamosvonal Budapesten

Infostart / MTI

Vasárnap délelőtt a 12-es villamos nem közlekedik és a 14-es villamos is rövidített útvonalon jár majd, az érintett szakaszokon pótlóbusz viszi majd az utasokat – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Faápolási munkákat végeznek Újpesten vasárnap 7 és 11 óra között, ezért a 12-es villamos nem közlekedik, helyette Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között 12-es jelzéssel pótlóbusz jár, továbbá a 14-es villamos rövidített útvonalon, a Lehel tér és a Szent István tér (Újpesti piac) között közlekedik, Újpest-központ és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak között 14-es jelzéssel pótlóbusz viszi az utasokat.

A villamosokról a pótlóbuszokra a Szent István tér (Újpesti piac) megállóhelyen, a pótlóbuszokról a villamosokra Újpest-központ megállóhelyen javasolt átszállni. A BKK a Káposztásmegyerről a belváros felé tartóknak Káposztásmegyer, Szilas-pataktól a 20E autóbuszt ajánlja, emellett Káposztásmegyer, Mogyoródi-pataktól az M3-as metró elérését a 30-as autóbusz is biztosítja.

A társaság az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást ajánlja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
