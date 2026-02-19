Orbán Viktor a Béketanács ülésén: az elvek és a biztonsági érdekeink miatt vagyunk itt

Magyarország az egyetlen olyan uniós ország, amely a legmagasabb szinten képviselteti magát a Béketanácsban – kezdte beszédét Orbán Viktor.

„Egy olyan országot képviselek, amely egy brutális háború szomszédságában él már négy éve. Tudjuk mindannyian, hogy ez a háború nem tört volna ki, hogyha Trump elnök lett volna akkoriban hivatalban. Azzal, hogy ismét ő az elnök, nagy esély keletkezett arra, hogy a békeerőfeszítéseket megkettőzzük, nemcsak Gázában, hanem Ukrajnában is” – fogalmazott.

Mint mondta, az európaiak tisztában vannak azzal, hogy a közel-keleti biztonsági helyzet, különösen Gázában, jelentős hatást gyakorol Európa biztonságára is, épp ezért Magyarország részvétele a Béketanácsban nem csupán az elveken alapul, hanem a saját biztonsági érdekeinkből is fakad.

„Komoly beszélgetések folynak Európában a Béketanácsról és a jövőbeli szerepéről. Értjük azt, hogy az utóbbi évtizedek során a nemzetközi szervezetek nem tudták betölteni szerepüket abban, hogy a békét és stabilitást megőrizzék a világban, épp ezért

új kezdeményezések kellenek annak érdekében, hogy előremozdítsuk a békét világszerte. Biztosak vagyunk abban, hogy Trump elnök úr kezdeményezése a Béketanács megalakítására egy ilyen lépés a jó irányba.

Büszkék vagyunk arra, hogy az alapító tagok között vagyunk, és hogy ilyen kiváló együttműködés részesei lehetünk” – fogalmazott Orbán Viktor Washingtonban, a Béketanács alakuló ülésén.

Korábban Donald Trump bejelentette, hogy szövetségesei 7 milliárd dollárt gyűjtöttek a gázai humanitárius célokra, az Egyesült Államok pedig 10 milliárd dollárt tesz ehhez hozzá. Szó volt az ülésen arról is, hogy három és tíz éven belül milyen fejlesztéseket és beruházásokat tervez végrehajtani a Béketanács a Gázai övezetben.