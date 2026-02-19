ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.66
usd:
321.78
bux:
126673.84
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 19: (L-R) President of Argentina Javier Milei, President of FIFA Gianni Infantino, and Hungarian Prime Minister Viktor Orban listen as U.S. President Donald Trump speaks during the inaugural meeting of the Board of Peace at the Donald J. Trump Institute of Peace on February 19, 2026 in Washington, DC. Assembled to raise money for the rebuilding and stabilization of Gaza, Trumps Board of Peace was formally established on the sidelines of World Economic Forum in January of 2026. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Nyitókép: Chip Somodevilla/Getty Images

Orbán Viktor a Béketanács ülésén: az elvek és a biztonsági érdekeink miatt vagyunk itt

Infostart

Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort Donald Trump amerikai elnök Washingtonban csütörtökön, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén. A magyar miniszterelnök felszólalásában azt mondta, a szervezet és az amerikai elnök munkája új esélyt jelent a békére a Gázai övezetben és Európában is.

Magyarország az egyetlen olyan uniós ország, amely a legmagasabb szinten képviselteti magát a Béketanácsban – kezdte beszédét Orbán Viktor.

„Egy olyan országot képviselek, amely egy brutális háború szomszédságában él már négy éve. Tudjuk mindannyian, hogy ez a háború nem tört volna ki, hogyha Trump elnök lett volna akkoriban hivatalban. Azzal, hogy ismét ő az elnök, nagy esély keletkezett arra, hogy a békeerőfeszítéseket megkettőzzük, nemcsak Gázában, hanem Ukrajnában is” – fogalmazott.

Mint mondta, az európaiak tisztában vannak azzal, hogy a közel-keleti biztonsági helyzet, különösen Gázában, jelentős hatást gyakorol Európa biztonságára is, épp ezért Magyarország részvétele a Béketanácsban nem csupán az elveken alapul, hanem a saját biztonsági érdekeinkből is fakad.

„Komoly beszélgetések folynak Európában a Béketanácsról és a jövőbeli szerepéről. Értjük azt, hogy az utóbbi évtizedek során a nemzetközi szervezetek nem tudták betölteni szerepüket abban, hogy a békét és stabilitást megőrizzék a világban, épp ezért

új kezdeményezések kellenek annak érdekében, hogy előremozdítsuk a békét világszerte. Biztosak vagyunk abban, hogy Trump elnök úr kezdeményezése a Béketanács megalakítására egy ilyen lépés a jó irányba.

Büszkék vagyunk arra, hogy az alapító tagok között vagyunk, és hogy ilyen kiváló együttműködés részesei lehetünk” – fogalmazott Orbán Viktor Washingtonban, a Béketanács alakuló ülésén.

Korábban Donald Trump bejelentette, hogy szövetségesei 7 milliárd dollárt gyűjtöttek a gázai humanitárius célokra, az Egyesült Államok pedig 10 milliárd dollárt tesz ehhez hozzá. Szó volt az ülésen arról is, hogy három és tíz éven belül milyen fejlesztéseket és beruházásokat tervez végrehajtani a Béketanács a Gázai övezetben.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor a Béketanács ülésén: az elvek és a biztonsági érdekeink miatt vagyunk itt

orbán viktor

donald trump

béketanács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Béketanács ülésén: az elvek és a biztonsági érdekeink miatt vagyunk itt

Orbán Viktor a Béketanács ülésén: az elvek és a biztonsági érdekeink miatt vagyunk itt
Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort Donald Trump amerikai elnök Washingtonban csütörtökön, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén. A magyar miniszterelnök felszólalásában azt mondta, a szervezet és az amerikai elnök munkája új esélyt jelent a békére a Gázai övezetben és Európában is.
 

Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Az energetikai infrastruktúra a 21. században nem csupán gazdasági eszköz, hanem geopolitikai erőforrás. Egy tranzitország döntése vagy egy exportkorlátozás azonnal átrendezi a regionális erőegyensúlyt. A Barátság-ügy megmutatja, hogyan válik a fizikai összekapcsoltság kölcsönös sebezhetőséggé. A hosszú távú stabilitás kulcsa nem a konfrontáció, hanem a függőségek szerkezeti kezelése.
 

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

Hernádi Zsolt: az energiadiverzifikáció magába foglalja az orosz energiát is

„Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket” – Szlovákia készül

VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Volodimir Zelenszkij szerda esti videójában reményét fejezte ki, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország még februárban ismét tárgyalóasztalhoz ülhet, miután tegnap véget ért a béketárgyalások genfi fordulója. "A mai alapján nem mondhatjuk, hogy elégséges lenne az eredmény" - méltatlankodott az ukrán elnök. Zelenszkij szerint a katonai ügyekben, azaz a potenciális tűzszünet ellenőrzése kapcsán történt előrelépés, viszont az olyan politikai kérdésekben, mint a területi engedmények vagy a zaporizzsjai atomerőmű, továbbra is eltérnek a felek álláspontjai. Az ukrán államfő hozzátette: "Mi, Ukrajnában mindig azt az álláspontot képviseljük, hogy Európának a folyamat részévé kell válnia." Az orosz delegációt vezető Vlagyimir Megyinszkij "nehéznek, de gyakorlati jellegűnek" nevezte az egyeztetéseket. Ukrajna mára virradóra egy Pszkovi területen lévő olajdepót és Belgorodot támadta Oroszországban, részleges áramkimaradásokat okozva a városban. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi háborús fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas bajban a Premier League egykori bajnoka: hat pont levonást kaptak, de megküzdenek érte

Hatalmas bajban a Premier League egykori bajnoka: hat pont levonást kaptak, de megküzdenek érte

A Leicester City fellebbezett a hat pontos levonás ellen, amelyet az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénzügyi szabályainak megsértése miatt szabtak ki rájuk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Police are carrying out searches at addresses in Berkshire and Norfolk, as well as at the Royal Lodge in Windsor where Andrew lived until recently.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 16:47
Szlovénia nem örül, hogy egy európai biztos résztvesz a Béketanács washingtoni ülésén
2026. február 19. 16:12
Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort – videó
×
×