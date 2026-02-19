ÉLŐ: Ludogorec–Ferencváros

A két csapat összeállítása. Ludogorec: Bonmann – Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov – Duarte, Pedro Naressi – Oliveira, Sztanics, C. Vidal – Duah.

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Ötvös, Abu Fani, Kanikovszki, Cadu – Kovacevic, Yusuf. Figyelemre méltó, hogy Robbie Keane a hazai bajnokságban „kötelező” öt magyar játékoshoz képest most Gróf Dávid mellett (nincs külföldi kapus a keretben, tehát ott mindig magyar játékos szerepel) egyetlen magyar mezőnyjátékost jelölt a csapatba, Ötvös Bencét.

Hideg van, de nincs hó a pályán. A pálya talaja szemre is kicsit mélynek tűnik.

A Ferencváros támadóan kezdett.