Ebben a szektorban megelőzzük Európát

Magyarország ingatlanfejlesztési trendjeinek bemutatására fókuszál a hazai szakma a világ első számú ingatlanfejlesztési kiállításán – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke az InfoRádióban. A kiállítást március 9-13. között rendezik meg, Cannes-ban.

Hazánkban az ingatlanfejlesztés központja már nem kizárólag Budapest, egyre jobban felzárkóznak a vidéki városok is. Ezért elsősorban azt a pozitív hírt viszik a nemzetközi ingatlanbefektetői körök és döntéshozók számára, hogy hazánkban az ingatlanpiac bővül. Ez azt mutatja, hogy érdemes Magyarországot ismét figyelembe venni az ingatlanbefektetési tranzakcióknál, ingatlanfejlesztéseknél – mondta el az elnök.

Hozzátette: az ipari logisztikai ingatlanok piacán stabilan tart az évek óta jelenlévő bővülési trend. Ezt alátámasztja az a 2025-ös adat, miszerint az évben 480 ezer négyzetméternyi új ingatlan került a piacra kínálati oldalról. Tavaly egy rekord is született, hiszen még soha nem volt 1,1 millió négyzetméternyi, ipari logisztikai ingatlan iránti kereslet a piacon.

„Ez is mutatja azt, hogy az ingatlanhasználók keresik ezeket az ingatlanokat.

A bővülés ráadásul nagyobb, mint az európai ingatlanpiaci átlag,

és ez nagyon jó hír azoknak, akik a szektorban szeretnének további fejlesztéseket eszközölni” – fogalmazott Takács Ernő.