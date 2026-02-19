ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.33
usd:
322.26
bux:
126673.84
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2025 legdrágább eladott ingatlana.
Nyitókép: Fotó: ingatlan.com

Ebben a szektorban megelőzzük Európát

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Cannes-ba készülnek a hazai ingatlanfejlesztők.

Magyarország ingatlanfejlesztési trendjeinek bemutatására fókuszál a hazai szakma a világ első számú ingatlanfejlesztési kiállításán – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke az InfoRádióban. A kiállítást március 9-13. között rendezik meg, Cannes-ban.

Hazánkban az ingatlanfejlesztés központja már nem kizárólag Budapest, egyre jobban felzárkóznak a vidéki városok is. Ezért elsősorban azt a pozitív hírt viszik a nemzetközi ingatlanbefektetői körök és döntéshozók számára, hogy hazánkban az ingatlanpiac bővül. Ez azt mutatja, hogy érdemes Magyarországot ismét figyelembe venni az ingatlanbefektetési tranzakcióknál, ingatlanfejlesztéseknél – mondta el az elnök.

Hozzátette: az ipari logisztikai ingatlanok piacán stabilan tart az évek óta jelenlévő bővülési trend. Ezt alátámasztja az a 2025-ös adat, miszerint az évben 480 ezer négyzetméternyi új ingatlan került a piacra kínálati oldalról. Tavaly egy rekord is született, hiszen még soha nem volt 1,1 millió négyzetméternyi, ipari logisztikai ingatlan iránti kereslet a piacon.

„Ez is mutatja azt, hogy az ingatlanhasználók keresik ezeket az ingatlanokat.

A bővülés ráadásul nagyobb, mint az európai ingatlanpiaci átlag,

és ez nagyon jó hír azoknak, akik a szektorban szeretnének további fejlesztéseket eszközölni” – fogalmazott Takács Ernő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Ebben a szektorban megelőzzük Európát

cannes

ingatlanfejlesztés

ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület

takács ernő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Béketanács ülésén: az elvek és a biztonsági érdekeink miatt vagyunk itt

Orbán Viktor a Béketanács ülésén: az elvek és a biztonsági érdekeink miatt vagyunk itt
Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort Donald Trump amerikai elnök Washingtonban csütörtökön, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén. A magyar miniszterelnök felszólalásában azt mondta, a szervezet és az amerikai elnök munkája új esélyt jelent a békére a Gázai övezetben és Európában is.
 

Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort

Ukrán–orosz tárgyalási kísérlet – Ugrósdy Márton: voltak vicces jelenetek, izgalmas történelmi beszélgetések

Ukrán–orosz tárgyalási kísérlet – Ugrósdy Márton: voltak vicces jelenetek, izgalmas történelmi beszélgetések

Mindössze két órán át tartott az Ukraja és Oroszország közötti béketárgyalási kísérlet Genfben. A zárt ajtók mögötti eseményekről a sajtó is csak találgat. Az InfoRádió Ugrósdy Mártont, a miniszterelnök politikai igazgatói irodáját vezető helyettes államtitkárt kérdezte.
 

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

Hernádi Zsolt: az energiadiverzifikáció magába foglalja az orosz energiát is

„Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket” – Szlovákia készül

VIDEÓ
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.20. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sürgős intézkedéseket sürgetnek a természetvédők Chile partjainál

Sürgős intézkedéseket sürgetnek a természetvédők Chile partjainál

Chile északi partjainál, a közönséges barázdásbálnák táplálkozási időszakában egyre több hajóbalesetet és hálóba gabalyodást regisztrálnak. A természetvédők szerint a jelenség sürgős intézkedéseket tesz szükségessé.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bajban vannak a legnagyobb magyar magáncégek: váratlan folyamat indult el, ez sokaknak fájhat

Nagy bajban vannak a legnagyobb magyar magáncégek: váratlan folyamat indult el, ez sokaknak fájhat

Egy friss felmérés alapján minimális mértékben, egy százalékkal mérséklődött a száz legnagyobb hazai magántulajdonú vállalat együttes értéke.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

The King's brother was arrested at 08:00 on Thursday morning; police say they are searching addresses in Berkshire and Norfolk.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 14:46
Bővülés a Richternél és a Masterplastnál
2026. február 19. 13:50
Jelentős stratégiai együttműködést kötött a 4iG a Yettel tulajdonosaival: egymilliárd eurós értéknövekedésben bíznak
×
×