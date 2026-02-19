Kiderült, mikortól lesz újra látogatható a Citadella, és a buszkáoszt is megszüntetnék az I. kerületben

Böröcz László polgármester Facebook-oldalán bejelentette, hogy új, elektromos buszos körjárat indul a I. kerületben a nagy turistabuszok kiváltására. Az indoklás szerint ezzel nemcsak egy, a turizmusból fakadó komoly problémát oldanának meg, hanem az is a cél, hogy az I. kerület közvetlenül részesüljön az idegenforgalomból származó bevételekből.

A polgármester tájékoztatása szerint a helyi turistabuszok közlekedésének két kiemelten problémás pontja van: a Budai Vár és a Citadella környéke. Böröcz László a gellérthegyi lakókkal folytatott szerdai beszélgetése során elmondta, hogy

a Citadella felújításával heteken belül végeznek és várhatóan március 15-én meg is tudják nyitni a nagyközönség előtt.

A Fővárosi Önkormányzattal való egyeztetéseken a Budai Várra vonatkozóan már megszületett a szabályozás, a Citadella kapcsán viszont még folyamatban van a szükséges előírások véglegesítése. Ami már biztos: a Várba turistabusszal csak engedéllyel lehet behajtani, amit a kerületi önkormányzat adhat ki.

A tervek szerint a Citadella esetében is ez lesz a szabály, annyi különbséggel, hogy a Fővárosi önkormányzat adhatja ki az engedélyeket.

Böröcz László bejelentette azt is, hogy még tavaly októberben megalapították a Budavári Turisztikai Kft.-t, méghozzá azzal a céllal, hogy idővel teljesen kiválthassák a nagy turistabuszokat. Mindezt úgy érnék el, hogy a bevételeket Budavár önkormányzata kaphassa meg.

Az I. kerületben saját tulajdonú, zéró emissziós, modern közlekedési rendszert és buszflottát hoznak létre, amely a polgármester szerint „egyszerre segíti a turisták közlekedését és biztosítja a helyi lakosok nyugalmát”. Az említett cég jelenleg a kisbuszok közbeszerzési eljárását készíti elő. A tervek szerint

nyáron indulhat a körjárat egy 8 buszból álló flottával, melyet 2027 végére 20 járműre bővítenének. A teljes flotta évente mintegy másfél millió turista szállítását teszi lehetővé a Budai Vártól a Citadelláig.

Az első minibuszok között lesz még néhány Euro 6-os dízel üzemű jármű is, de ezeket Böröcz László ígérete szerint a lehető leghamarabb lecserélik.

Egy buszterminál megépítését is tervezik, ahol a nagy turistabuszok parkolhatnak és egyben átszállópont is lenne az elektromos körjáratra. A budavári önkormányzat megállapodott Lázár János építési és közlekedési miniszterrel abban, hogy ez a buszterminál a Déli pályaudvarhoz tartozó, Alkotás út felől megközelíthető területen valósulhat meg.

„Ez a kezdeményezés egyedülálló, hiszen korábban egyetlen önkormányzat sem vállalkozott ilyen komplex közlekedési megoldás megvalósítására. Hiszek benne, hogy a budavári önkormányzattal – történelmi jelentősége és elhelyezkedése okán – úttörő szerepet és példaértékű működést fogunk megvalósítani” – fogalmazott Böröcz László.