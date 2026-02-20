125 évre tiltották el a tilosban pecázó balatoni horgászokat

A tavalyi évben 258 határozat született. Továbbra is az engedély nélküli horgászat a leggyakoribb szabálysértés, ideértve a területi jegy hiányát is.

Sokan megszegték a használható horgászeszközök számának korlátozását - írja a sonline.hu.

Ami még érdekes, hogy 2024-ben 17.898.790 Ft bírságot szabtak ki, tavaly ennél érzékelhetően kevesebbet, 13.245.182. forintra bünettték a szabálytalan pecásokat. További adatok ide kattintva.

A halőri szolgálat hét körzetben, járőrpárokkal figyeli a 267 kilométer hosszú partvonalat, munkájukat hőkamerák, éjjellátók és drónok is segítik. A halőrzés mellett a szakemberek tavaly 331 kárókatonát gyérítettek, és jelentős mennyiségű törpeharcsa-ivadékot gyűjtöttek be a tó ökológiai egyensúlyának megőrzése érdekében.