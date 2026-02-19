ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.91
usd:
322.08
bux:
126651.35
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vinicius Junior, a Real Madrid játékosa, miután megszerezte a találkozó első gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Real Madrid-Manchester City mérkőzésén a madridi Santiago Bernabeu Stadionban 2023. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Rodrigo Jiménez

Már a portugál kormány is vizsgálódik a Vinícius-ügyben

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Továbbra sem csillapodnak a kedélyek a Benfica–Real Madrid BL-playoff-mérkőzésen történt botrány kapcsán. A fókuszban Vinícius Júnior viselkedése, Gianluca Prestianni (esetleges) rasszista tartalmú sértése, valamint José Mourinho a mérkőzés után formált véleménye áll.

Az Estadio da Luzban a mérkőzés 50. percében Vinícius Júnior megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját. Utána a szögletzászlóhoz rohanva látányosan, a portugál szurkolók nagy része szerint provokatívan ünnepelt. A nézőtérről dobálták, kiabáltak felé – ezt alátámasztják az azóta nyilvánosságra került vizsgálatok, nyilatkozatok is.

A rasszizmus ellenes Kick It Out nevű szervezet megállapította, hogy a brazil csatárnak a lelátón lévő fiatal szurkolók rasszista gesztusait is el kellett elviselni, ezt videóval is alátámasztotta. A játék újraindítása előtt Vinícius Júnior a játékvezetőhöz rohant, azt állítva, hogy Gianluca Prestianni, a Benfica játékosa rasszista megjegyzést tett rá. Ezután a játékvezető aktiválta a Bajnokok Ligája rasszizmus-ellenes protokollját, ez körülbelül 10 percig tartott, és látszólag nagyon kevés eredményt hozott. Eddig.

A portugál kormány bejelentette, hogy vizsgálatot indított saját hatáskörében a Gianluca Prestianni ellen felhozott rasszizmussal kapcsolatban. A kormány a Sportban előforduló erőszak megelőzésére és az az elleni küzdelemért felelős hatóságon (APCVD) keresztül vizsgálja az esetet – annak megállapítása érdekében, hogy rasszista támadás történt-e. A közleményben olvasható: „A médiában megjelent beszámolók szerint Vinicius Jr., a Real Madrid játékosa ellen az SL Benfica és a Real Madrid CF közötti, az UEFA Bajnokok Ligája rájátszásának az z Estadio da Luzban rendezett első mérkőzésén rasszista inzultus történt, emiatt a Sportban előforduló erőszak megelőzésére és az az elleni küzdelemért felelős hatóság (APCVD) közigazgatási eljárást indított a tényállás tisztázása érdekében.”

José Mourinho a sajtótájékoztatón bírálta aViníciust, provokatívnak minősítve a viselkedését. A Kick It Out károsnak és elterelőnek bélyegezte a portugál edző véleményét. A szervezet az X-en azt írta: „Amikor bárki diszkriminációról számol be a futballban, vagy bárhol máshol, az elsődleges szempont, hogy meghallgassák és támogatást érezzen. Vinicius Jr. góljának ünneplésére vagy a klub történetére összpontosítani a bejelentés tudomásulvétele helyett a félrevezetés egyik formája. Ez a megközelítés rossz üzenetet küld másoknak is szerte a világon, akik hasonló helyzeteket tapasztalhattak. A futball szereplőinek kulcsszerepük van, az ilyen pillanatok felelősségteljes véleményformálást igényelnek, amely megerősíti a tiszteletet, a befogadást. Várjuk az eset alapos kivizsgálását, és annak eredményéhez kapcsolódó, megfelelő elszámoltatást.”

Kezdőlap    Sport    Már a portugál kormány is vizsgálódik a Vinícius-ügyben

rasszizmus

vinícius júnior

josé mourinho

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort
Videó

Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort
Donald Trump amerikai elnök Béketanácsának első ülésén mondott beszédet. A tanács első feladata a közel-keleti biztonsági helyzet megtárgyalása, a Hamász fegyvereseinek leszerelése, az újjáépítési alap mérete és a humanitárius segélyek eljuttatásának módja a háború sújtotta gázai lakossághoz. Az amerikai elnök bejelentette, mekkora összeget gyűjtöttek szövetségesei a gázai rendezésre, és mennyit tesz ehhez hozzá Washington. Ismertették a Béketanács 3 és 10 éves fejlesztési, gazdasági céljait is a Gázai övezettel kapcsolatban.
Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Az energetikai infrastruktúra a 21. században nem csupán gazdasági eszköz, hanem geopolitikai erőforrás. Egy tranzitország döntése vagy egy exportkorlátozás azonnal átrendezi a regionális erőegyensúlyt. A Barátság-ügy megmutatja, hogyan válik a fizikai összekapcsoltság kölcsönös sebezhetőséggé. A hosszú távú stabilitás kulcsa nem a konfrontáció, hanem a függőségek szerkezeti kezelése.
 

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

Hernádi Zsolt: az energiadiverzifikáció magába foglalja az orosz energiát is

„Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket” – Szlovákia készül

VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Igazi csemege Buffett legújabb befektetése - Érdemes beszállni mellé?

Igazi csemege Buffett legújabb befektetése - Érdemes beszállni mellé?

Amihez hozzányúlt Warren Buffett, az arannyá változott, nem véletlen, hogy olyan hozamot ért el hét évtizedes befektetői karrierje során, amire nagyon kevesen képesek. Buffett már átadta a stafétát befektető cégénél Greg Abelnek, de a Buffett-éra utolsó befektetései még a nagymesterhez köthetők. Egyik utolsó nagy dobása pedig igazi kuriózum, mutatjuk a különleges részvényt, amiben már elindult az árfolyamrakéta!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes ingatlanokat ad-vesz a magyar elit mostanában: ezt kevesen tudják a méregdrága kúriákról, kastélyokról

Döbbenetes ingatlanokat ad-vesz a magyar elit mostanában: ezt kevesen tudják a méregdrága kúriákról, kastélyokról

A hazai kastély- és kúriapiacon megváltozott a vásárlói magatartás: a korábbi romantikus megközelítést gyakorlatias szempontok váltották fel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Police are carrying out searches at addresses in Berkshire and Norfolk, as well as at the Royal Lodge in Windsor where Andrew lived until recently.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 17:10
A BBC kielemezte, hogyan lett Szoboszlai Dominik a Liverpool kulcsembere
2026. február 19. 15:09
Nem mehet biztosra a Ferencváros Razgradban
×
×