Már a portugál kormány is vizsgálódik a Vinícius-ügyben

Az Estadio da Luzban a mérkőzés 50. percében Vinícius Júnior megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját. Utána a szögletzászlóhoz rohanva látányosan, a portugál szurkolók nagy része szerint provokatívan ünnepelt. A nézőtérről dobálták, kiabáltak felé – ezt alátámasztják az azóta nyilvánosságra került vizsgálatok, nyilatkozatok is.

A rasszizmus ellenes Kick It Out nevű szervezet megállapította, hogy a brazil csatárnak a lelátón lévő fiatal szurkolók rasszista gesztusait is el kellett elviselni, ezt videóval is alátámasztotta. A játék újraindítása előtt Vinícius Júnior a játékvezetőhöz rohant, azt állítva, hogy Gianluca Prestianni, a Benfica játékosa rasszista megjegyzést tett rá. Ezután a játékvezető aktiválta a Bajnokok Ligája rasszizmus-ellenes protokollját, ez körülbelül 10 percig tartott, és látszólag nagyon kevés eredményt hozott. Eddig.

A portugál kormány bejelentette, hogy vizsgálatot indított saját hatáskörében a Gianluca Prestianni ellen felhozott rasszizmussal kapcsolatban. A kormány a Sportban előforduló erőszak megelőzésére és az az elleni küzdelemért felelős hatóságon (APCVD) keresztül vizsgálja az esetet – annak megállapítása érdekében, hogy rasszista támadás történt-e. A közleményben olvasható: „A médiában megjelent beszámolók szerint Vinicius Jr., a Real Madrid játékosa ellen az SL Benfica és a Real Madrid CF közötti, az UEFA Bajnokok Ligája rájátszásának az z Estadio da Luzban rendezett első mérkőzésén rasszista inzultus történt, emiatt a Sportban előforduló erőszak megelőzésére és az az elleni küzdelemért felelős hatóság (APCVD) közigazgatási eljárást indított a tényállás tisztázása érdekében.”

José Mourinho a sajtótájékoztatón bírálta aViníciust, provokatívnak minősítve a viselkedését. A Kick It Out károsnak és elterelőnek bélyegezte a portugál edző véleményét. A szervezet az X-en azt írta: „Amikor bárki diszkriminációról számol be a futballban, vagy bárhol máshol, az elsődleges szempont, hogy meghallgassák és támogatást érezzen. Vinicius Jr. góljának ünneplésére vagy a klub történetére összpontosítani a bejelentés tudomásulvétele helyett a félrevezetés egyik formája. Ez a megközelítés rossz üzenetet küld másoknak is szerte a világon, akik hasonló helyzeteket tapasztalhattak. A futball szereplőinek kulcsszerepük van, az ilyen pillanatok felelősségteljes véleményformálást igényelnek, amely megerősíti a tiszteletet, a befogadást. Várjuk az eset alapos kivizsgálását, és annak eredményéhez kapcsolódó, megfelelő elszámoltatást.”