Meghalt egy hévízi férfi, minden pénzét egy német pártra hagyta

A Der Spiegel nyomán a 444.hu azt írja, hogy horrorisztikus örökséget hagyott egyetlen örökösként az AfD német radikális pártra egy hévízi férfi.

A tényt az AfD maga jelentette be, beszámolva a végrendeletről, a párt 2024-es pénzügyi éve jelentése alkalmával adott számot.

Az összeg 265 millió forintnyi euró.

Carsten Hütter, a párt pénztárosa annyit mondott az üggyel kapcsolatban, hogy a férfi német állampolgár volt, de Magyarországon halt meg. A hagyatéki eljárás zajlik, annak a pontos tartalma egyelőre ismeretlen.

A hagyaték fontos tétel lehet a párt büdzséjében. A 2024-es évben csak egyetlen személy, egy augsburgi nő hagyott nagyobb örökséget a pártra, ő több mint 1 millió eurót.