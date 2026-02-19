ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök
Egy nő nagyon dolgozik, számítógép előtt.
Nyitókép: Pixabay

Kirakatba kell tenni a béreket: félnek a magyar cégek

Infostart

A 2026 nyarán életbe lépő EU-s bértranszparencia-kötelezettség jelentősen felrázhatja a magyar munkaerőpiacot, miközben a hazai vállalatok jelentős része nincs még felkészülve erre a változásra. A cégek legnagyobb félelme, hogy felszínre kerülhetnek az eddig rejtett szervezeti tabuk.

A Jobtain friss, HR-vezetők és döntéshozók körében végzett kutatása rávilágít: a cégek túlnyomó többsége tud ugyan az új szabályozásról, de csak kevesen értik pontosan, hogy az milyen mélyreható hatásokkal jár majd a bérstruktúrára, a kultúrára és a működésre.

A bértranszparencia nem adminisztratív feladat, hanem kultúraváltási kényszer, amit nem elég HR-szinten kezelni – fogalmazott a kutatást készítő cég ügyvezetője, Mihályi Magdolna.

Június 7-től az Európai Unió kötelezővé teszi a bértranszparencia-irányelv alkalmazását tagállamaiban, így Magyarországon is – írja a 24.hu.

A szabályozás a nemek közötti bérszakadék csökkentését és a bérdiszkrimináció felszámolását célozza.

A 250 főnél nagyobb cégeknek évente, a 150–249 fős cégeknek 2027-től háromévente, a 100–149 fős cégeknek pedig 2031-től szintén háromévente kell jelenteniük a bérkülönbséget.

5 százalék feletti eltérés esetén a munkáltatónak igazolnia, majd korrigálnia kell a különbséget.

A legnagyobb félelem: felszínre kerülnek a tabuk

A kutatás szerint a cégek döntő része attól tart, hogy a kötelező bérnyilvánosság felszínre hozza a belső bérfeszültségeket és olyan bérkülönbségeket tesz láthatóvá, amelyekre eddig nem kellett magyarázatot adni.

A második legnagyobb kockázat a munkavállalói elégedetlenség és demotiváció megjelenése, amit szorosan követ a „nehezen indokolható bérkülönbségek” problémája.

Mihályi Magdolna szerint ez a helyzet valójában nem új konfliktust hoz, hanem a meglévőt mutatja meg.

A transzparencia önmagában nem okoz problémát, csak kimondja azt, amit eddig mindenki sejtett – hangsúlyozza.

A HR: egyedül a frontvonalban

A válaszadók 70 százaléka szerint a terhelés leginkább a HR-re hárul majd, miközben csak kevesen látják át, hogy a bértranszparencia vezetői és szervezeti szintű felelősség. A kutatás is alátámasztja: sok vezető még mindig „HR-projektként” tekint a közelgő szabályozásra, ami a szakértő szerint komoly csapdahelyzet.

A bértranszparencia nem kizárólag HR-feladat. Ha a vezetés nem veszi komolyan, a HR szétesik a tűzoltásban – mutat rá Mihályi Magdolna a cikkben.

A cégek többsége még mindig nem kezdte el a felkészülést

A vállalatok jelenleg inkább kivárnak, és csak napirenden tartják a rohamosan közelgő határidőt. A bérstruktúra felülvizsgálatát a cégek mintegy fele tervezi, közel 20 százalékuk szerint a jelenlegi rendszer fenntartható, míg 30 százalékuk még nem döntött ebben a kérdésben. A kutatás szerint

sok vállalatnál azonban még semmilyen lépés nem történt, pedig a bérsávok kialakítása, a munkakörök egységesítése és a belső kommunikáció előkészítése hónapokat vehet igénybe.

A bértranszparencia bevezetésével a legnagyobb várható költség a cégek szerint a bérek korrigálása, ami egyértelmű jelzés: a szervezetek tudják, hogy az új szabályozás láthatóvá teszi az elmaradásokat.

Az év HR-stressztesztjén kiderül, melyik vállalat működik következetesen

A bértranszparencia nem kommunikációs projekt, hanem szervezeti transzformáció, amely egyszerre érinti a kompenzációs rendszert, a szervezeti kultúrát, a vezetői szerepeket és a működési folyamatokat. A kutatás egyértelműen rámutatott a vállalatok és a piac eltérő érettségi szintjére, ami a helyzet kezelésében is meg fog mutatkozni.

„Ez az időszak nem arról szól, hogy megússzuk a transzparenciát. Hanem arról, hogy felkészítjük a szervezetet egy tisztább, következetesebb működésre. Aki most lép, az biztosan nyer”– összegzett a szakértő.

