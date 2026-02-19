Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort – videó

Az amerikai elnök a nemrég a nevét felvevő Donald J. Trump Amerikai Békeintézetben, egy washingtoni épületben tartotta meg beszédét az ott összegyűlt országvezetők és más magas szintű politikusok csoportja előtt. A részt vevő országok 5 milliárd dollárt gyűjtöttek az újjáépítési alapba.

Trump azzal kezdte beszédét, hogy nagy számú vezető van jelen, és akik nincsenek ott, Zoomon keresztül követik az eseményeket. Megismételte szándékát: „Amit teszünk, az nagyon egyszerű: béke. Ezt egyszerű kimondani, de nagyon nehéz megvalósítani” – mondta.

„Úgy vélem, ez a legjelentősebb testület a hatalom és a presztízs szempontjából. Soha nem volt ehhez fogható” – fogalmazott dicsérően a tagságról.

Trump úgy látja, hogy a Béketanács széles körű feladatokat fog vállalni a globális konfliktusok megoldásában, ami miatt egyes országok attól tartanak, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) riválisává válhat. Ez, valamint az a tény, hogy Oroszországot és Fehéroroszországot meghívták a tagságba, oda vezetett, hogy sok nyugati ország óvatos megközelítést alkalmaz a csatlakozás tekintetében.

Trump: PM Orban of Hungary. He has my complete and total endorsement. An incredible job on immigration, unlike some countries that have hurt themselves. You have my total and complete endorsement and I'm putting it out. I already did but putting it out again pic.twitter.com/8kdUE0Cstx — Acyn (@Acyn) February 19, 2026

Sorra köszöntötte az elnök a megjelent országvezetőket, megemlítve, hogy sokukat támogatta választási kampányában. Ilyen volt a japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae, Javier Milei argentin elnök, illetve megismételte, hogy támogatja Orbán Viktort is.

„Itt van Orbán Viktor is, aki teljes támogatásomat élvezi, hihetetlen munkát végez a bevándorlás tekintetében, másokkal ellentétben nem engedi, hogy a bevándorlás károkat okozzon nekik.

Orbán Viktort teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, de úgy gondolom, jól fognak teljesíteni.

Mileit is támogattam és jól teljesített. Köszönöm, Viktor, hogy itt vagy, nagyszerű országot vezetsz” – fogalmazott az amerikai elnök. Megjegyezte: nem mindenkinek tetszik Európában ez a támogatás, de „ez rendben van”.

⚡️Milei and Orbán are sitting side by side at the “Board of Peace” as Trump praises them. pic.twitter.com/FEa8BeOXdg — The Global Monitor (@theglobal4u) February 19, 2026

Donald Trump ismét azt hangoztatta, hogy nyolc háborúnak már véget vetett. Ezekről a vezetők bemutatásakor hosszabban beszélt.

