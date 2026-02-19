Az áramot is lekapcsolhatja a kormány Ukrajna felé – Kormányinfó percről percre

2026.02.19. 10:19 Mennyi olajat rendelt a Mol Horvátország felől? Mennyi időre elég? Gulyás Gergely: 500 ezer tonnát. Nem akarok tippelni, mennyi időre elég. Ez nem egy és egyetlen rendelés. Folyamatosan, addig, amíg a Barátság nem áll helyre, rendelni fogunk. Más alternatíva nincs.

2026.02.19. 10:18 11.50... Vitályos Eszter: ...percig tart a Kormányinfó.

2026.02.19. 10:13 Beruházások Vitályos Eszter 27 beruházás befejeződéséről számolt be.

2026.02.19. 10:12 Magyar ápolók napja Vitályos Eszter: köszönjük a munkájukat! Jelentős béremelés történt, 171 ezerről 800 ezer forint fölé 16 év alatt.

2026.02.19. 10:10 Otthon Start – számok, hatások Gulyás Gergely: átlépte a 25 ezret a folyósított fix 3 százalékos kölcsönök száma, minden második igénylés fiataloké. A rendszerváltozás óta nem volt hasonlóan népszerű hitelprogram, ezért a program fenntartása indokolt. Átlagéletkor: 34 év. 80 százalék 40 év alatti. Az átlagos futamidő 21,5 év. Stagnálnak emiatt az albérletárak, az ingatlanárak növekedése is kisebb volt, mint egy évvel korábban.

2026.02.19. 10:08 Orbán Viktor Washingtonban... Gulyás Gergely: ...a Béketanács alakuló ülésén vesz részt. Látjuk, hogy a nemzetközi rend alapvetően alakul át. Nem tudjuk, mi lesz a vége, de az amerikaiak a Közel-Keleten már sikerrel jártak. Európa érdeke az ukrajnai béke.

2026.02.19. 10:05 Energiabiztonság Gulyás Gergely: az ukránok a Barátság kőolajvezetéket elzárták, február 6. óta nem lenne akadálya, hogy működjön. Később február 12-re ígérték. Nem csupán arról van szó, hogy az ukrán fél igyekszik beavatkozni a választási kampányba, kárt is akar okozni. Az ellátás ennek ellenére garantált, felszabadítottuk a stratégiai készletet, ami 3 hónapra biztosítja az ellátást, és Horvátországból 500 ezer tonnát rendelt a Mol. Nem fogadjuk el az ukrán kormány döntését, megsértik egyébként az unió felé tett kötelezettségvállalásukat is. Vizsgáljuk az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is.