2026. február 19. csütörtök
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. december 23-án.
Nyitókép: MTI/MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert

Az áramot is lekapcsolhatja a kormány Ukrajna felé – Kormányinfó percről percre

Infostart

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a szerdai kormányülés döntéseiről ad tájékoztatást, majd újságírói kérdésekre is válaszol. Tartson velünk!

2026.02.19. 10:19

Mennyi olajat rendelt a Mol Horvátország felől? Mennyi időre elég?

Gulyás Gergely: 500 ezer tonnát. Nem akarok tippelni, mennyi időre elég. Ez nem egy és egyetlen rendelés. Folyamatosan, addig, amíg a Barátság nem áll helyre, rendelni fogunk. Más alternatíva nincs.

2026.02.19. 10:18

11.50...

Vitályos Eszter: ...percig tart a Kormányinfó.

2026.02.19. 10:13

Beruházások

Vitályos Eszter 27 beruházás befejeződéséről számolt be.

2026.02.19. 10:12

Magyar ápolók napja

Vitályos Eszter: köszönjük a munkájukat! Jelentős béremelés történt, 171 ezerről 800 ezer forint fölé 16 év alatt.

2026.02.19. 10:10

Otthon Start – számok, hatások

Gulyás Gergely: átlépte a 25 ezret a folyósított fix 3 százalékos kölcsönök száma, minden második igénylés fiataloké. A rendszerváltozás óta nem volt hasonlóan népszerű hitelprogram, ezért a program fenntartása indokolt. Átlagéletkor: 34 év. 80 százalék 40 év alatti. Az átlagos futamidő 21,5 év. Stagnálnak emiatt az albérletárak, az ingatlanárak növekedése is kisebb volt, mint egy évvel korábban.

2026.02.19. 10:08

Orbán Viktor Washingtonban...

Gulyás Gergely: ...a Béketanács alakuló ülésén vesz részt. Látjuk, hogy a nemzetközi rend alapvetően alakul át. Nem tudjuk, mi lesz a vége, de az amerikaiak a Közel-Keleten már sikerrel jártak. Európa érdeke az ukrajnai béke.

2026.02.19. 10:05

Energiabiztonság

Gulyás Gergely: az ukránok a Barátság kőolajvezetéket elzárták, február 6. óta nem lenne akadálya, hogy működjön. Később február 12-re ígérték. Nem csupán arról van szó, hogy az ukrán fél igyekszik beavatkozni a választási kampányba, kárt is akar okozni. Az ellátás ennek ellenére garantált, felszabadítottuk a stratégiai készletet, ami 3 hónapra biztosítja az ellátást, és Horvátországból 500 ezer tonnát rendelt a Mol. Nem fogadjuk el az ukrán kormány döntését, megsértik egyébként az unió felé tett kötelezettségvállalásukat is. Vizsgáljuk az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is.

2026.02.19. 10:05

Kezdünk!

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtök 10 órára meghirdetett Kormányinfón adnak tájékoztatást a hétközi kormányülésen elhangzottakról, majd újságírói kérdésekre is válaszolnak. Várható témák:

  • ukrajnai energiakonfliktus
  • rezsistop
  • nyugdíjak
  • béketanács
  • uniós ügyek
  • választás 2026
  • Göd
  • gazdasági helyzet.

Tartson velünk percről percre!

kormányinfó

gulyás gergely

vitályos eszter

