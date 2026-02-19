Bomba miatt kiürítik a XII. kerület egy részét

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az alábbi területeket kell elhagyniuk a helybélieknek, dolgozóknak és az intézményeket látogatóknak február 20-án 10 óráig.

Csörsz utca az 1–7. számig,

Avar utca a Csörsz utca és a Hegyalja út közötti szakaszon,

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hátsó kerítése által határolt parkos terület.

A rendőrség 10 órától várhatóan 13 óráig tartja érvényben a zárást, amely alatt az érintett övezetbe sem gyalogosan, sem járművel nem lehet behajtani.

Azok számára, akik nem tudják önállóan megoldani az elhelyezésüket, a hatóságok a MOM Kulturális Központban (1124 Budapest, Csörsz utca 18.) biztosítanak pihenőhelyet.