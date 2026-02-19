ARÉNA - PODCASTOK
Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

M1-es autópálya: szórják a bírságokat, de van-e szabályos megoldás?

Infostart

Az M1-es autópálya építkezéssel érintett szakaszain gyakorta lehet olyan kamionosokat látni, akik járműveikkel a leállósávba húzódva veszik ki pihenőidejüket. Amolyan 22-es csapdája ez, hiszen a kötelező pihenőidő elmulasztásáért is büntetés jár, ám a a felújítás miatt a kamionok nem tudnak szabályosan parkolni.

Az InfoRádió híradása nyomán tovább gyűrűzik az ügy: ha leáll egy kamion a pihenőidő miatt, akkor akadályozza a forgalmat. Egy ideje az a „megoldás”, hogy büntetik a szabálytalanul pihenő járművek vezetőit, ezért most tiltakoznak az érintettek.

Az M1-es autópálya építkezéssel érintett szakaszain gyakorta lehet olyan kamionosokat látni, akik járműveikkel a leállósávba húzódva veszik ki pihenőidejüket. Az út üzemeltetője helyteleníti ezt, azonban a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) szerint erre a kényszer viszi rá. Enélkül nem tudnák betartani a vezetési és pihenőidőkről szóló jogszabályt.

Az MKFE ezért vészkiálló öblök kialakítását javasolja.

A lehetőségről az egyesület tájékoztatta tagjait, jelezve, hogy az Infostart.hu már foglalkozott a témával. Az útüzemeltető szabálytalanságra hivatkozik, egyben úgy látja, hogy a leállósávban vesztegelő kamionok feltartják a forgalmat.

Azonban – mutat rá az MKFE főtitkára, Árvay Tivadar –, a sávelhúzással érintett 46 kilométeres szakaszon a kamionosoknak nincs hol szabályosan megállniuk –írja a vezess.hu és a vg.hu.

Az MKFE már többször egyeztetett a rendőrséggel és a pálya üzemeltetőjével, kérve, hogy alakítsanak ki vészkiálló öblöket a kamionoknak. Márpedig a gépkocsivezetőknek a vezetési időre vonatkozó szabályok betartása nem lehetőség, hanem kötelezettség. Ezért meglehetősen visszás számon kérni őket, vagy úgy beszélni róluk, mint akik szándékosan és szabálytalanul tartják fel a forgalmat.

A hatályos jogszabályok szerint a hivatásos gépkocsivezetők naponta legfeljebb 9 órát vezethetnek, de egyhuzamban legfeljebb 4,5 órát, amely után legalább 45 perc szünetet kell tartani.

Ütközik a szabály és a valóság

A kamionosok e szabálytalanságáról, illetve arról, hogy emiatt alakulhat ki torlódás Biatorbágy és Szárliget között néhány helyen, az üzemeltető MKIF Zrt. már értesítette a rendőröket a társaság kommunikációs igazgatójának tájékoztatása szerint.

Szimicsku László erről még január elején beszélt az InfoRádiónak. Akkor a helyzetet a masszív havazás is nehezítette. A fő gondot azonban nem a hó okozta akkor sem.

„Az M1-esen vannak olyan szakaszok, ahol egyes kamionosok teljesen szabálytalanul, a külső sávon veszik ki a pihenőidejüket és állnak meg úgy, hogy föltartják a forgalmat. Erről értesítettük a rendőröket is, emiatt alakulhat ki Biatorbágy-Szárliget közötti szakaszon néhány helyen torlódás, tehát teljesen szabálytalan módon a forgalmi sávon parkoló kamionok okoznak fennakadásokat az M1-esen” – mondta az InfoRádiónak korábban Szimicsku László.

