A BBC kielemezte, hogyan lett Szoboszlai Dominik a Liverpool kulcsembere

Szoboszlai Dominik alkarján egy magyar nyelvű tetoválás található, amelyen a következő felirat olvasható: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül semmit sem ér” – olvasható az anyagban.

Ha egy kicsit mélyebbre ásunk, rájövünk, hogy az idézetet Steven Gerrardnak tulajdonítják.

Amikor Szoboszlai 2023-ban 60 millió fontért megérkezett a Liverpoolhoz az RB Leipzigtől, a nyolcas számú mezt választotta, amely az Anfielden Gerrard védjegyévé vált. Annak a nyárnak az elején Alexis Mac Allister visszautasította ezt a lehetőséget, de Szoboszlai vágyott erre.

A 25 éves játékos ebben a szezonban a Liverpool főszereplője, a múlt hét végén megszerezte 10. gólját a szezonban, hét gólpassznál jár.

Amikor azt mondták neki, hogy „Steven Gerrard-szezont” fut, udvariasan nem értett egyet, és ragaszkodott hozzá, hogy ő a saját történetét írja.

Csak a csatár, Hugo Ekitike lőtt nála több gólt, és a csapatkapitány, Virgil van Dijk játszott több percet a Liverpool színeiben ebben a szezonban, mint Szoboszlai. Közeli barátja,

Mohamed Szalah „a világ egyik legjobb játékosának” nevezte őt.

A magyar válogatott játékos ragaszkodhat ahhoz, hogy a saját útját járja, de a pályán látható magatartását, elkötelezettségét, felelősségvállalását tekintve minden bizonnyal vannak hasonlóságok az ikonikus és inspiráló Gerrarddal.

Szoboszlai ebben a szezonban nem mindig játszott a kedvenc 10-es posztján, de egyre gyakrabban szerez gólt; az Arsenal és a Manchester City elleni lenyűgöző szabadrúgásait olyan meccseken szerezte, amelyeken jobbhátvédként kezdett. A folyamatosság és a teljesítmény terén is egyértelmű a fejlődés.

A Liverpool viharos szezonjában, amelyben találgatások folytak Szalah, valamint Ibrahima Konate és Andy Robertson jövőjéről, talán a legfontosabb tárgyalás Szoboszlaival lesz, akinek alig több mint két éve van hátra a 2023-ban aláírt eredeti ötéves szerződéséből.

A spanyol Marca a múlt héten Marco Rossinak, a magyar válogatott szövetségi kapitányának nyilatkozatáról számolt be, amelyben azt mondta, hogy Szoboszlai egyetlen álma, hogy a Real Madridban játsszon. A klub brazil csatára, Vinicius Jr. a magyar válogatott kapitányát a Real Madridon kívüli egyik legközelebbi barátjának nevezte.

A Liverpool szurkolói számára biztató, hogy megkezdődtek a tárgyalások egy új szerződésről, és Szoboszlai a hónap elején azt mondta, hogy szereti a várost és a klubot. Ügynöke, Esterházy Mátyás ezen a héten a Magyar Televízióban hozzátette, hogy a játékos nem szeretne máshová igazolni.

Akik nap mint nap látják őt a Liverpoolban, rendkívül versenyképesnek írják le, akiben egyértelmű a kiemelkedés iránti vágy.

Szoboszlai rendszeresen az elsők között érkezik az edzésekre, és nem meglepő, hogy a klub futó- és fizikai statisztikái tekintetében előkelő helyen áll. Egyetlen más Liverpool-játékos sem futott ilyen sokat ebben a szezonban.

Egy nemrégiben a Liverpool csatornáin közzétett videóban Milos Kerkez – aki vele játszik a klubban és a válogatottban is – azt mondta, hogy Szoboszlai 400 méteres futó lenne, ha nem futballista.

„Elkocoghatna Liverpoolból Magyarországra anélkül, hogy elfáradna”

– viccelődött Kerkez.

Szoboszlai egy eltökélt ember, akire nagy hatással van Szalah maximalizmusa is. A futballon kívül is szívesen játszanak, például backgammont, és gyakran töltik az idejüket együtt egymást otthon megvendégelve.

Szoboszlai még a fénykora előtt áll. 22 évesen kapta meg a válogatott csapatkapitányi posztját, és a Liverpool a jövőbeli kapitányként tekint rá, akárcsak mint hajdanán Gerrardra.

Mivel Robertson, a csapatkapitány-helyettes várhatóan a nyáron távozik, Van Dijk szerződése pedig 2027-ben lejár, a lehetőség mindenképpen fennáll.

Arra a kérdésre, hogy Szoboszlai rendelkezik-e a jövőbeli vezetőhöz szükséges tulajdonságokkal, Slot azt mondta: „Igen, de még fiatal. Már most sok tulajdonsággal rendelkezik, különösen a példamutatás terén. Még van mit tanulnia a vezetés, a hangadás és az öltözőben való megszólalás tekintetében, ha Virgilhez hasonlítom, ami teljesen normális.

De minden mást tekintve sok minden van meg benne ahhoz, hogy kulcsjátékossá váljon a Liverpool számára, és ezt nevezhetjük vezérnek is.”

Az első liverpooli szezonjában, amely Jürgen Klopp utolsó szezonja volt, Szoboszlai küzdött egy Luton elleni meccsen, és a frusztrációja abban tetőzött, hogy a stadionon kívül rúgott egy labdát.

A szezon végére már nem volt kezdőcsapatban. De felismerte, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy sikeres legyen a Premier League-ben.

Azóta is folyamatosan jelen van a Slot csapatában – 2025 volt az az év, amikor férj, apa és Premier League-győztes lett.

Ebben a szezonban már több percet játszott a Liverpool színeiben, mint 2023-2024-ben, és mindössze 302 perccel maradt el attól, hogy elérje az előző szezonbeli rekordját.

„Nyilvánvalóan nagyon jó – mondta róla Van Dijk. – Ő egy olyan játékos is, akiről elhiszem, hogy mindig megteheti a következő lépést afelé, hogy vezetővé váljon ebben a csapatban. Minden a példamutatással kezdődik, és ezt eddig ebben a szezonban is megtette. Remélem, hogy nagyon fontos lesz a Liverpoolnál az elkövetkező években.”

A BBC az anyagban statisztikákat is közölt, amelyekből például kiderült, hogy Szoboszlai a Premier League legjobbjai között van a sprinteket, a tizenhatoson kívülről szerzett gólokat és a helyzetkialakításokat tekintve is.