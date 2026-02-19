ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.95
usd:
322.18
bux:
126673.84
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester City mérkõzésén Liverpoolban 2026. február 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

A BBC kielemezte, hogyan lett Szoboszlai Dominik a Liverpool kulcsembere

Infostart

A tekintélyes brit portál hosszú anyagot szentelt Szoboszlai Dominik teljesítményének, ebből idézünk részleteket.

Szoboszlai Dominik alkarján egy magyar nyelvű tetoválás található, amelyen a következő felirat olvasható: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül semmit sem ér” – olvasható az anyagban.

Ha egy kicsit mélyebbre ásunk, rájövünk, hogy az idézetet Steven Gerrardnak tulajdonítják.

Amikor Szoboszlai 2023-ban 60 millió fontért megérkezett a Liverpoolhoz az RB Leipzigtől, a nyolcas számú mezt választotta, amely az Anfielden Gerrard védjegyévé vált. Annak a nyárnak az elején Alexis Mac Allister visszautasította ezt a lehetőséget, de Szoboszlai vágyott erre.

A 25 éves játékos ebben a szezonban a Liverpool főszereplője, a múlt hét végén megszerezte 10. gólját a szezonban, hét gólpassznál jár.

Amikor azt mondták neki, hogy „Steven Gerrard-szezont” fut, udvariasan nem értett egyet, és ragaszkodott hozzá, hogy ő a saját történetét írja.

Csak a csatár, Hugo Ekitike lőtt nála több gólt, és a csapatkapitány, Virgil van Dijk játszott több percet a Liverpool színeiben ebben a szezonban, mint Szoboszlai. Közeli barátja,

Mohamed Szalah „a világ egyik legjobb játékosának” nevezte őt.

A magyar válogatott játékos ragaszkodhat ahhoz, hogy a saját útját járja, de a pályán látható magatartását, elkötelezettségét, felelősségvállalását tekintve minden bizonnyal vannak hasonlóságok az ikonikus és inspiráló Gerrarddal.

Szoboszlai ebben a szezonban nem mindig játszott a kedvenc 10-es posztján, de egyre gyakrabban szerez gólt; az Arsenal és a Manchester City elleni lenyűgöző szabadrúgásait olyan meccseken szerezte, amelyeken jobbhátvédként kezdett. A folyamatosság és a teljesítmény terén is egyértelmű a fejlődés.

A Liverpool viharos szezonjában, amelyben találgatások folytak Szalah, valamint Ibrahima Konate és Andy Robertson jövőjéről, talán a legfontosabb tárgyalás Szoboszlaival lesz, akinek alig több mint két éve van hátra a 2023-ban aláírt eredeti ötéves szerződéséből.

A spanyol Marca a múlt héten Marco Rossinak, a magyar válogatott szövetségi kapitányának nyilatkozatáról számolt be, amelyben azt mondta, hogy Szoboszlai egyetlen álma, hogy a Real Madridban játsszon. A klub brazil csatára, Vinicius Jr. a magyar válogatott kapitányát a Real Madridon kívüli egyik legközelebbi barátjának nevezte.

A Liverpool szurkolói számára biztató, hogy megkezdődtek a tárgyalások egy új szerződésről, és Szoboszlai a hónap elején azt mondta, hogy szereti a várost és a klubot. Ügynöke, Esterházy Mátyás ezen a héten a Magyar Televízióban hozzátette, hogy a játékos nem szeretne máshová igazolni.

Akik nap mint nap látják őt a Liverpoolban, rendkívül versenyképesnek írják le, akiben egyértelmű a kiemelkedés iránti vágy.

Szoboszlai rendszeresen az elsők között érkezik az edzésekre, és nem meglepő, hogy a klub futó- és fizikai statisztikái tekintetében előkelő helyen áll. Egyetlen más Liverpool-játékos sem futott ilyen sokat ebben a szezonban.

Egy nemrégiben a Liverpool csatornáin közzétett videóban Milos Kerkez – aki vele játszik a klubban és a válogatottban is – azt mondta, hogy Szoboszlai 400 méteres futó lenne, ha nem futballista.

„Elkocoghatna Liverpoolból Magyarországra anélkül, hogy elfáradna”

– viccelődött Kerkez.

Szoboszlai egy eltökélt ember, akire nagy hatással van Szalah maximalizmusa is. A futballon kívül is szívesen játszanak, például backgammont, és gyakran töltik az idejüket együtt egymást otthon megvendégelve.

Szoboszlai még a fénykora előtt áll. 22 évesen kapta meg a válogatott csapatkapitányi posztját, és a Liverpool a jövőbeli kapitányként tekint rá, akárcsak mint hajdanán Gerrardra.

Mivel Robertson, a csapatkapitány-helyettes várhatóan a nyáron távozik, Van Dijk szerződése pedig 2027-ben lejár, a lehetőség mindenképpen fennáll.

Arra a kérdésre, hogy Szoboszlai rendelkezik-e a jövőbeli vezetőhöz szükséges tulajdonságokkal, Slot azt mondta: „Igen, de még fiatal. Már most sok tulajdonsággal rendelkezik, különösen a példamutatás terén. Még van mit tanulnia a vezetés, a hangadás és az öltözőben való megszólalás tekintetében, ha Virgilhez hasonlítom, ami teljesen normális.

De minden mást tekintve sok minden van meg benne ahhoz, hogy kulcsjátékossá váljon a Liverpool számára, és ezt nevezhetjük vezérnek is.”

Az első liverpooli szezonjában, amely Jürgen Klopp utolsó szezonja volt, Szoboszlai küzdött egy Luton elleni meccsen, és a frusztrációja abban tetőzött, hogy a stadionon kívül rúgott egy labdát.

A szezon végére már nem volt kezdőcsapatban. De felismerte, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy sikeres legyen a Premier League-ben.

Azóta is folyamatosan jelen van a Slot csapatában – 2025 volt az az év, amikor férj, apa és Premier League-győztes lett.

Ebben a szezonban már több percet játszott a Liverpool színeiben, mint 2023-2024-ben, és mindössze 302 perccel maradt el attól, hogy elérje az előző szezonbeli rekordját.

„Nyilvánvalóan nagyon jó – mondta róla Van Dijk. – Ő egy olyan játékos is, akiről elhiszem, hogy mindig megteheti a következő lépést afelé, hogy vezetővé váljon ebben a csapatban. Minden a példamutatással kezdődik, és ezt eddig ebben a szezonban is megtette. Remélem, hogy nagyon fontos lesz a Liverpoolnál az elkövetkező években.”

A BBC az anyagban statisztikákat is közölt, amelyekből például kiderült, hogy Szoboszlai a Premier League legjobbjai között van a sprinteket, a tizenhatoson kívülről szerzett gólokat és a helyzetkialakításokat tekintve is.

Kezdőlap    Sport    A BBC kielemezte, hogyan lett Szoboszlai Dominik a Liverpool kulcsembere

premier league

liverpool fc

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort
Videó

Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort
Donald Trump amerikai elnök Béketanácsának első ülésén mondott beszédet. A tanács első feladata a közel-keleti biztonsági helyzet megtárgyalása, a Hamász fegyvereseinek leszerelése, az újjáépítési alap mérete és a humanitárius segélyek eljuttatásának módja a háború sújtotta gázai lakossághoz. Az amerikai elnök bejelentette, mekkora összeget gyűjtöttek szövetségesei a gázai rendezésre, és mennyit tesz ehhez hozzá Washington. Ismertették a Béketanács 3 és 10 éves fejlesztési, gazdasági céljait is a Gázai övezettel kapcsolatban.
Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Az energetikai infrastruktúra a 21. században nem csupán gazdasági eszköz, hanem geopolitikai erőforrás. Egy tranzitország döntése vagy egy exportkorlátozás azonnal átrendezi a regionális erőegyensúlyt. A Barátság-ügy megmutatja, hogyan válik a fizikai összekapcsoltság kölcsönös sebezhetőséggé. A hosszú távú stabilitás kulcsa nem a konfrontáció, hanem a függőségek szerkezeti kezelése.
 

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

Hernádi Zsolt: az energiadiverzifikáció magába foglalja az orosz energiát is

„Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket” – Szlovákia készül

VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Romlik a hangulat a tőzsdéken - Mi mozgatja ma a piacokat?

Romlik a hangulat a tőzsdéken - Mi mozgatja ma a piacokat?

Emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést az amerikai tőzsdék és ma reggel a nyitva tartó ázsiai részvénypiacokon is többnyire erősödéseket lehetett látni, a dél-koreai index még új történelmi csúcsra is ment a chipgyártók vezetésével. Az európai piacokon kis mínuszokkal indult a kereskedés, és napközben egyre nagyobb esés bontakozott ki, főként vállalati gyorsjelentések mozgatták ma a hangulatot. A magyar tőzsde szépen teljesített tegnap, de ma már az európai piacokkal együtt esett, a hangsúly itthon is lassan a gyorsjelentésekre helyeződik, holnap hajnalban ugyanis közzéteszi számait a Mol. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tarolt az északi part: íme, az Év Balatoni Háza díjpályázat legújabb győztesei

Tarolt az északi part: íme, az Év Balatoni Háza díjpályázat legújabb győztesei

Nyaraló-átalakítás Tihanyban, friss üdülőház Badacsonyörsön, két látványos középület Balatonfüreden - az idei Év Balatoni Háza pályázaton egyértelműen az északi part vitte a prímet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Police are carrying out searches at addresses in Berkshire and Norfolk, as well as at the Royal Lodge in Windsor where Andrew lived until recently.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 16:35
Már a portugál kormány is vizsgálódik a Vinícius-ügyben
2026. február 19. 15:09
Nem mehet biztosra a Ferencváros Razgradban
×
×